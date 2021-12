La cérémonie annuelle de remise des prix du British Fashion Council (BFC) a honoré plusieurs grands noms du secteur lundi, dont celui du créateur de Louis Vuitton, Virgil Abloh, décédé dimanche.

L'édition 2021, qui s'est déroulée au Royal Albert Hall de Londres, a vu Kim Jones remporter le prix du "designer de l'année", pour Dior Men et Fendi, et Tommy Hilfiger se voir décerner le prix "réalisation exceptionnelle".

La créatrice britannique Stella McCartney et le rédacteur en chef du Vogue britannique Edward Enninful figurent parmi les 15 personnes reconnues comme "leaders du changement" dans le secteur.

Mais l'événement était assombri par le décès de Virgil Abloh, mort dimanche à l'âge de 41 ans après avoir lutté contre un cancer pendant plusieurs années.

Pionnier de la mode masculine chez Louis Vuitton, et premier directeur artistique noir d'une grande marque de luxe française, il a également été nommé "leader du changement" et a fait l'objet d'éloges tout au long de la soirée.

Une minute de silence a été observée au début de la cérémonie.

"Virgil Abloh était la véritable incarnation de la créativité"

"Avec Off-White, Abloh a réimaginé ce que signifie la création de mode, et chez Louis Vuitton Men, il n'a pas seulement rendu le luxe identifiable à la culture, il en a fait une culture", a ajouté l'organisme.

Les nominés et les lauréats ont été élus par un jury international de plus de 1.000 personnes composé d'experts du secteur. Deux prix généraux et quatre "prix de reconnaissance spéciale" ont été décernés aux côtés des 15 prix "leaders du changement".

Pour la première fois cette année, le BFC a dévoilé un prix pour le "design du métavers" qui "récompense un designer numérique qui repousse les limites et met en avant l'excellence (...) de la mode numérique dans le métavers".

Les lauréats des British Fashion Awards 2021 Isabella Blow Award: Ib Kamara Trailblazer Award: Alessandro Michele BFC Foundation Award: Nensi Dojaka Leaders of Change, Creativity: Virgil Abloh Alessandro Michele Demna Gvasalia Kim Jones Jonathan Anderson Special Recognition Award: Dylan Jones Leaders of Change, Environment: Bethany Williams Gabriela Hearst Phoebe English Priya Ahluwaliya Stella McCartney Designer of the Year: Kim Jones Leaders of Change, People: Edward Enninful Harris Reed Kenya Hunt Samuel Ross Telfar Clemens Outstanding Achievement Award: Tommy Hilfiger

