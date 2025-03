Le directeur artistique Demna quitte Balenciaga pour Gucci

Le créateur géorgien Demna quitte Balenciaga pour prendre la direction artistique de Gucci, a annoncé jeudi dans un communiqué le groupe de luxe Kering auquel appartiennent les deux maisons de couture.

Le styliste, qui était à la tête de la maison française depuis 2015, rejoindra la griffe italienne à compter de début juillet. « Ce que Demna a apporté à la mode, à Balenciaga et au succès du groupe est immense. Sa force créative est exactement ce dont Gucci a besoin », a salué François-Henri Pinault, PDG de Kering, dans un communiqué.

« Je suis vraiment ravi de rejoindre la famille Gucci. C’est un honneur de contribuer à une maison que je respecte profondément et que j’admire depuis longtemps. Je me réjouis d’écrire avec Stefano (Cantino, directeur général de Gucci, ndlr) et toute l’équipe un nouveau chapitre de l’incroyable histoire de Gucci », a pour sa part déclaré Demna.

Le créateur de 43 ans remplace Sabato de Sarno, qui a quitté la griffe en février après seulement deux ans.

Depuis, les spéculations sur son successeur se multipliaient, le nom de Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique des collections femme de Dior, revenant le plus souvent. A l’inverse, celui de Demna avait rarement, voire jamais, été cité.

Une nomination surprise donc, censée relancer la marque italienne de luxe dont les contre-performances plombent l’activité de sa maison mère Kering (Saint Laurent, Bottega Veneta…).

Le groupe de luxe a vu son bénéfice net s’effondrer en 2024, de 62%, les ventes de la seule marque Gucci chutant de 23% à 7,65 milliards d’euros.