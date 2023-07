Le pop-up club : nos adresses préférées à Knokke cet été

Avec ou sans soleil, l’attrait de la côte est irrésistible, d’autant que cet été, la plus chic des stations de la mer du Nord sort le grand jeu pour vous mettre « Knokke out » avec une série de pop-up temporaires qui risquent à coup sûr de vous plaire.

À Zoute

Livthelabel

Anouck Van der Tuijn s’adresse aux femmes qui veulent s’habiller selon leur personnalité et leurs goûts avec Livthelabel, une marque basée à Anvers. Elle revient dans la ville balnéaire cet été avec un pop-up où vous trouverez également des montres et des lunettes Komono, des bijoux d’inspiration ethnique de Hipanema et des robes d’été et des bikinis colorés de Wild (jusqu’au 31 août).



Jusqu’au 31 août, Kustlaan 94, livthelabel.com

Orta

Jusqu’au 20 août, la marque de vêtements conscients Orta propose pour sa part des créations imaginées spécialement pour l’occasion, entre indispensables pour la plage et outfits colorés pour la belle saison, le tout mâtiné d’apéros et de vernissages pour un bain de belgitude revendiquée.



Orta, 21, Albertplein.

Piscine

Des vagues en papier bleu, des vendeurs avec des sifflets autour du cou et un plongeoir sur la façade : ici, il pleut des références à l’ancienne piscine dans les dunes de la Zoute. Le quatrième pop-up de la marque de bijoux June 21 voit les choses en grand, transformant 330 mètres carrés en concept store pour des marques essentiellement belges, des articles en cuir de Clio Goldbrenner aux débuts de la marque de décoration d’intérieur August First. (Jusqu’au 30 septembre)



Jusqu’au 30 septembre, Kustlaan 117, june21.be

Cesar Casier & Friends

Qu’est-ce que le top model gantois Cesar Casier aime tant ? Vous le découvrirez dans son espace d’été sous le Memlinchotel, car en plus de sa propre collection pour femmes et hommes, il fait également de la place à ses favoris tels que les sacs à main Charlotte Beaude, les maillots de bain Alex Antwerp, la ligne de soins Ioan de Jani Kazaltzis et Jens Fissers, les montres Tissot et les parfums et bougies parfumés de Bio ty Lab.



Jusqu’au 1er octobre, Albertplein 23, cesarcasier.com

Kunoka

Artisanat, durabilité et humanité, mais aussi individualité, audace et couleur : la marque de chaussures belge Kunoka a fait de cette combinaison sa marque de fabrique. À Knokke-Heist, l’accent est mis sur les mules, les sandales et les baskets de la collection d’été actuelle, mais les esprits prévoyants peuvent également faire le plein de chaussures d’hiver dès à présent. (Jusqu’à la fin du mois d’août).



Jusqu’à fin août, Zeewindstraat 3, kunoka.com

Ionnyk

La start-up bruxelloise Ionnyk souhaite changer la place et le rôle de l’art photographique dans nos intérieurs grâce à ses cadres photo connectés sans fil.Le pop-up est l’occasion idéale de découvrir la technologie numérique avancée qui se cache derrière.Des photos qui changent avec le temps mais qui ne se distinguent pas des tirages analogiques, une bibliothèque de photos du monde entier, la possibilité de créer sa propre liste de lecture ou d’adapter sa sélection à l’actualité : voir, c’est croire.



Jusqu’au 31 août, Zeedijk-Het Zoute 823, ionnyk.com

AXL Jewelry

Du 5 au 12 août, la joaillerie bruxelloise AXL Jewelry pose ses valises à quelques pas de la plage pour présenter des bijoux choisis avec soin par Axelle Delhaye mais aussi ses propres créations, parfaites pour rayonner quelle que soit la météo.

Au bord de la mer, elle sera l’invitée pendant une semaine de la galerie de design vintage Passé Simple, où elle fera ses adieux le jour de la fermeture, le 12 août, avec une véritable piercing party.



Du 5 au 12 août, Zandstraat 18, axl-jewelry.com,

Tudor

La société suisse Tudor, tout comme Rolex, a été fondée par Hans Wilsdorf et est jusqu’à aujourd’hui une société sœur de la plus grande marque de montres de luxe au monde. Un pop-up en collaboration avec Colman présente les collections et l’histoire de la maison, qui est étroitement liée au monde de la plongée et aux marines française et américaine.



Jusqu’à la fin du mois d’août, Kustlaan 101, tudorwatch.com, colman.be

Sisley

L’eau de mer et le soleil ne sont pas très bons pour les cheveux. Pour une bonne préparation ou pour limiter les dégâts, il y a ce pop-up de la marque française Sisley. Une analyse capillaire révèle en un clin d’œil l’état de votre cuir chevelu et de votre fibre capillaire et, si nécessaire, un plan d’action.



Jusqu’au 20 août, Avenue du littoral 15, sisley-paris.com

Autour de l’avenue Lippens

Bold Baguette

La boutique en ligne de vêtements Bold Baguette se distingue depuis 2018 par des tenues festives aux couleurs chatoyantes. Une boutique permanente à Hove a suivi l’automne dernier, mais avant cela, il y avait une boutique temporaire à Knokke-Heist, qui ressuscite cette année.

Ambiance plage cosy et prix accessibles règnent en maître, et les amateurs de décoration intérieure originale sont aussi à leur écoute. Les amateurs de décoration intérieure originale ne sont pas en reste.



Jusqu’à fin août, Dumortierlaan 51, boldbaguette.com

Octogony & Nobaddays

La boutique de décoration intérieure de Geraldine Van Heuverswyn accueille cet été les sacs à main et accessoires d’Octogony et la ligne de vêtements Nobaddays de Magali Bonne. Les amateurs de minimalisme, de designs intemporels qui transcendent les tendances éphémères et de signature belge y trouveront leur compte. (Jusqu’à la mi-septembre)



Van Bunnenlaan 1, octogony.com, nobaddayscollection.com

Maison Pomme

Le concept store en ligne pour bons vivants de Valérie Appelmans suit son public cible au bord de la mer. Les vêtements colorés et les objets d’intérieur y côtoient des produits de vie saine, du maquillage et, sur demande, des ateliers animés par l’esthéticienne Julie Duquenne.



Jusqu’à fin août, Lippenslaan 182, maisonpomme.be, @julieduquennemakeup

Lotte Louise

La boutique de seconde main de luxe Lotte Louise à Halle est également une adresse de confiance parmi les BV et les influenceurs pour proposer des objets à la vente, explique la force motrice Stéphanie Lotte. Les sacs à main, vêtements et accessoires de sa maison d’été proviennent de marques telles que Delvaux, Chanel, Hermès et Yves Saint Laurent, tandis que le mobilier brut provient de la start-up belge Plaster.(Jusqu’au 30 septembre)



Jusqu’au 30 septembre, Lippenslaan 231, lottelouise.be, plaster.be

Dansaert Men

e5 continue de surfer sur la vague de l’innovation. Le premier pop-up de la chaîne de mode se concentre exclusivement sur les hommes et, sur 200 mètres carrés, propose un concept unique autour de six marques maison. Sporty, look denim, costumes élégants ou collaboration ludique avec Metejoor : ici, la diversité l’emporte.



Jusqu’au 30 septembre, Lippenslaan 320, dansaertmen.be

Avec vue sur la mer

Les Jumelles

Robes et chemisiers aérés, imprimés colorés et chic décontracté : rien d’étonnant à ce que Les Jumelles soit devenu un visage familier sur la digue knokkoise. Outre la mode estivale de sa propre marque et d’autres marques, la boutique en ligne anversoise propose également une belle sélection de chaussures et d’accessoires.



Zeedijk 654, lesjumelles.be

Paulette in ‘t Stad

Avec un rôle d’expert dans Pieces of People et un premier passage dans Knokke-Heist, la marchande de vintage Paulette Van Hacht s’est fait connaître l’année dernière en dehors de ‘t stad. Sa boutique de décoration d’intérieur colorée à Anvers revient avec des meubles inspirés et des trouvailles de toutes sortes, des coussins aux tapis berbères marocains en passant par les céramiques peintes à la main.



Jusqu’au 27 août, Zeedijk 735, pauletteintstad.com

Mieke Dierckx

Jusqu’au 14 septembre, Mieke Dierckx présente en bord de mer ses sacs à main intemporels dans des couleurs estivales, ainsi que les modèles de l’automne-hiver 23 à shopper en primeur. Le comble du chic? Craquer pour la dernière édition de l’iconique sac Knokke de Louis Vuitton, inspirée de l’atelier historique de la Maison à Asnières, de la plage, et de la ville de Lisbonne.

Un accessoire qui vous coûtera 3 000 euros tout de même, mais pour ce prix-là, vous recevez également le paréo et l’éventail assorti.



Jusqu’au 14 septembre, Zeedijk 797, miekedierckx.be

Juttu

Le magasin multimarque belge en est déjà à sa troisième année en tant qu’invité et il est plus que jamais à l’aise sur la plage. Outre la mode pour elle et lui et les articles d’intérieur, il y a un grand choix pour une utilisation immédiate, comme des tongs, des lunettes de soleil et des cocktails sur le pouce. (Jusqu’à fin septembre)



Jusqu’à fin septembre, Zeedijk 699, juttu.be

Heist

Zanthe

Vêtements d’été colorés en lin, satin ou tissu éponge, kimonos, mode capillaire, bijoux, sacs à main et autres accessoires : cette boutique temporaire pour tous les âges et toutes les tailles aime rester joyeuse et abordable.



Jusqu’au 20 août, Heldenplein 25