Les maisons du luxe du groupe Kering, Saint Laurent et Balenciaga et l'italienne Gucci vont se lancer dans la fabrication de masques pour combler la pénurie face à la propagation de la pandémie de coronavirus.

"Les ateliers français des maisons Balenciaga et Yves Saint Laurent se préparent à la fabrication de masques, dans le respect des mesures de protection sanitaire les plus strictes pour leurs collaborateurs, dès que les procédés et matières auront été homologués par les autorités compétentes", a déclaré le groupe du luxe Kering auquel appartiennent les deux maisons.

En attendant, Kering remettra "dans les prochains jours" aux services de santé français 3 millions de masques chirurgicaux que le groupe va se procurer en Chine et faire acheminer en France, selon un communiqué.

La maison Gucci, fleuron italien de Kering, s'est pour sa part engagée à fabriquer 1,1 million de masques chirurgicaux et 55.000 blouses pour le personnel soignant en Italie, pays le plus durement touché par la pandémie.

En outre, Kering a réalisé une donation financière "exceptionnelle" dont il ne précise pas le montant à l'institut Pasteur pour soutenir la recherche sur le Covid-19. Concurrent de Kering, le géant du luxe LVMH s'est pour sa part lancé il y a une semaine dans la fabrication "en grande quantité" du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux sur trois de ses sites de production français dédiés d'ordinaire à ses parfums et cosmétiques (Dior, Guerlain et Givenchy).

