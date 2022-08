Les plus beaux looks de la Fashion Week de Copenhagen

Des looks audacieux avec des hauts transparents et des bottes de cow-boy aux ensembles assortis surdimensionnés, la Fashion Week de Copenhague a été une fois de plus une belle source d’inspiration. Découvrez une sélection de nos looks de défilé préférés.

par Ilana Vantricht

Ganni

Chez Ganni, les couleurs et des bottes de cow-boy sont à l’honneur. Une tenue monochrome ou colorée ? Ça n’a pas d’importance, tant qu’il y a du piment!

James Cochrane

Samsøe Samsøe

Créations surdimensionnées, superposées et couleurs neutres, voilà le fil rouge de la collection Samsøe Samsøe.

Baum und Pferdgarten

La collection du label Baum und Pferdgarten se concentre sur des ensembles coordonnés mais ludiques pour la femme d’affaires soucieuse de son style.

Stine Goya

Ce qui ressort immédiatement de la collection de Stine Goya, ce sont les couleurs et les ensembles assortis.

Munthe

Munthe combine sans effort différentes textures et couleurs. La collection se compose de tenues ludiques avec un souci marqué du détail.

Holzweiler

La marque de vêtements Holzweiler met l’accent sur la légèreté et le confort.

