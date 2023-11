Marie-Adam Leenaerdt (27 ans)

Créatrice

La révélation de la Semaine de la mode de cette rentrée 2023, à Paris, a été diplômée de La Cambre il y a seulement trois ans. Sa première collection est désormais en vente chez Style, à Bruxelles. Les géants du luxe tels que Net-a-Porter et Bergdorf Goodman suivront plus tard. Ils louent son “humour belge” et sa vision rafraîchissante, sans perdre de vue l‘importance des coupes précises ou des matières luxueuses. Les initiés la considèrent comme l‘une des jeunes débutantes les plus prometteuses de ces dernières années.

marieadamleenaerdt.com