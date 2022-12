Mode: ce que l’on retiendra de 2022

JANVIER

R.I.P. Thierry Mugler

Le créateur français décède le 23 janvier. Grands chapeaux, épaules larges, tailles de guêpe et stillettos: il a dessiné la silhouette du powerdressing par excellence dans les années 80. Certaines ont trouvé ses créations libératrices, d’autres les ont jugées excessives et même plutôt sexistes. L’exposition à succès qui a fait le tour du monde en 2019 a influencé les jeunes créateurs d’aujourd’hui, mais on retiendra aussi son parfum Angel qui a changé l’histoire de la parfumerie. Et reste à ce jour un best-seller floral.

Pékin express

A l’occasion du Nouvel An chinois, Bottega Veneta a frappé fort, et rappelé au passage qu’on pouvait très bien se retirer des réseaux sociaux et parvenir à faire passer des messages. En l’occurrence, un monumental ruban lumineux déroulé sur la Grande Muraille et alternant le logo en toutes lettres de la maison de couture et «Bonne année» en mandarin, le tout en «vert Bottega Veneta» et orange, synonyme de chance dans la culture chinoise. Une campagne chargée de sens, puisque la marque s’est aussi engagée à soutenir financièrement la restauration de la passe de Shanhai, un des tronçons emblématiques de la muraille.

FÉVRIER

Life in plastic

Si 2022 aura été marquée par un corps à core difficile à suivre, les microtendances (normcore, gorpcore, cottagecore, regencycore…) affublées du suffixe s’étant succédé à une vitesse ahurissante sur les réseaux, l’une d’elles aura durablement marqué les esprits: le Barbiecore. Soit la célébration de l’esthétique plastique de l’iconique poupée sur fond de rose vif et d’accessoires pailletés. Une frénésie renforcée par la diffusion des premières images du tournage du biopic que Greta Gerwig lui consacre, et cimentée par la collection pop à souhait que Balmain a dévoilée en collaboration avec Barbie. Life in plastic? Toujours aussi fantastique.

MARS

RIP

Patrick Demarchelier, le photographe star français, meurt à l’âge de 78 ans à Saint-Barthélémy, où il menait une vie recluse depuis de nombreuses années. Il avait un contrat exclusif avec Condé Nast, a shooté les calendriers Pirelli, les people et les top-modèles, les campagnes de Dior, Chanel et Armani et créé les pochettes CD de Madonna et Janet Jackson. Sans oublier ses iconiques portraits de Lady Di. Il y a pourtant une ombre au tableau. En 2018, il a été accusé de harcèlement sexuel par ses collaboratrices, ce qu’il a toujours nié. S’il est ainsi tombé de son piédestal, un procès n’aura toutefois finalement jamais lieu.

MAI

Me, myself and Marilyn

« Happy Birthday Mister president », susurrait Marilyn Monroe en mai 1962, vêtue d’une robe moulante et transparente signée Jean Louis et Bob Mackie et parsemée de milliers de cristaux. Pas à un caprice près, Kim Kardashian avait rêvé cette année de porter cette tenue mythique lors du gala du MET… Et elle est parvenue a convaincre le musée Ripley’s Believe it or Not – qui a pourtant payé le montant le plus élevé jamais atteint pour une robe, soit 4,8 millions – de la lui prêter. Un régime strict d’un mois et une teinture blonde plus tard, l’Américaine a fait son apparition ainsi vêtue… et récolté les critiques. Plusieurs conservateurs de musées ont en effet estimé qu’il était préférable de ne pas revêtir les vêtements historiques. « La robe a été conçue pour Marikyn et personne d’autre ne devrait la porter », s’est de son côté insurgé Bob Mackie, lui-même. La star des réseaux n’est finalement restée dans cet accoutrement que trois minutes environ, pour monter les marches du Met Museum. Elle a ensuite enfilé une réplique pour le reste de la soirée.

En vue

La sortie du deuxième volet de Top Gun, avec un Tom Cruise presque pas vieilli, a remis au goût du jour le look aviateur… et les légendaires lunettes Ray-Ban qui vont avec. Le premier modèle de la marque, conçu à l’origine pour protéger les pilotes de l’US Army Air Corps dans les années 30 contre les rayons du soleil et pour leur assurer un champ de vision clair – d’où le nom du label, “bannir les rayons” -, a ainsi vu sa cote de popularité regrimper en flèche. Merci Maverick.

JUIN

Sac alors!

Si vous pensiez que la seconde main était une solution pour s’offrir du luxe à moindre coût, la nouvelle a dû vous décevoir: un sac Birkin Faubourg d’Hermès a en effet été adjugé 150000 (cent cinquante mille) euros aux enchères sur Vestiaire Collective. Soit plus de dix fois son prix en boutique, le modèle culte du maroquinier français tournant, neuf, autour des 10000 euros. Le cuir serait-il donc un meilleur investissement que la pierre ou l’or?

JUILLET

Brad en jupe

Il n’est pas le premier à mettre ses guibolles à l’air. Jean Paul Gaultier bien sûr, mais aussi le chanteur Harry Style, le créateur Marc Jacobs ou l’acteur Oscar Isaac ont déjà arboré la jupe avant lui. Mais le fait que Brad Pitt, sex symbol absolu, s’affiche ainsi sur tapis rouge, lors de l’avant-première berlinoise de son film Bullet Train, a affolé la Toile. De là à voir ce look gender fluid devenir la norme plutôt qu’un coup d’éclat, d’aucuns diront qu’on n’en est pas encore là.

Grand prix

Botter, la marque de Rushemy Botter, ancien élève de l’Académie d’Anvers, et de sa compagne Lisi Herrebrugh, remporte le Grand Prix des Andam Awards 2022, l’un des plus prestigieux concours internationaux dans le secteur de la mode. La bonne nouvelle? Le duo prévoit d’investir les 300 000 euros de récompense dans le développement de biotextiles, l’élargissement de son équipe et la sauvegarde des récifs coralliens à Curaçao.

AOÛT

Un train d’avance

Si la SNCB est plutôt épinglée pour ses retards sur les réseaux, à l’été 2022, elle a prouvé qu’elle avait un train d’avance sur la concurrence en montant dans le wagon des collections de mode aussi inattendues qu’inexplicables. Après LIDL ou Zeeman, ce sont les vêtements et accessoires brandés des différentes gares du pays qui se sont arrachés dès qu’ils ont été dévoilés. La planète mode déraillerait-elle? KAW

RIP

Avec la disparition d’Issey Miyake le 5 août, à 84 ans, le monde de la mode perd l’un de ses créateurs les plus influents. Tout au long de sa carrière, l’inventeur de vêtements – un terme qu’il préférait à celui de créateur et faiseur de tendances – a innové tant dans les matières choisies et les techniques que les formes de ses collections. L’homme, qui a fait partie de la jeune garde japonnaise ayant apporté un vent de fraîcheur dans la couture parisienne à partir des années 70, militait aussi pour l’inclusion, avant tout le monde. En 1995 déjà, il organisait ainsi un défilé avec des modèles âgés de 62 à 92 ans. On gardera en mémoire les plissés mythiques de sa collection Pleats please, ses modèles d’une pièce de tissu, sans coutures, et bien sûr ses parfums, imaginé en collaboration avec le colosse japonais de la beauté Shiseido. Sayōnara. FBY

SEPTEMBRE

Don de soi

Alors que d’autres se font taxer d’éco-hypocrisie, Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, s’est plutôt montré “écorrect” en allant jusqu’au bout de son engagement pour la planète. Il a en effet décidé de léguer son entreprise, évaluée à 3 milliards de dollars tout de même, à un fonds dédié à la lutte contre les changements climatiques. Une décision unanimement saluée, ou presque: si l’Américain a affirmé que “la Terre est maintenant notre seul actionnaire”, certains ont pointé que la manœuvre permettait une jolie pirouette fiscale au passage. KaW

Vestiaire politisé

Qu’il est loin le temps où la mode était qualifiée de tracas futile! En 2022, crises énergétique et économique obligent, elle est au cœur des préoccupations politiques. C’est ainsi que le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, a prêté allégeance au col roulé, “preuve de sobriété” adoptée dans la foulée par le président Macron alors même que le thermomètre frôlait les 20 degrés. Pour sa part, la Première ministre Elisabeth Borne a plutôt opté pour la doudoune, tandis que de l’autre côté de la frontière, nos dirigeants semblent rester jusqu’ici imperméables aux effets de style… KaW

Robe en spray

De la Fashion Week parisienne printemps-été 2023 on ne retiendra qu’elles : Bella Hadid et sa robe peinte en direct sur le corps à coups de spray. En clôture de son défilé, la maison Coperni a épaté la planète mode et la planète tout court en aspergeant d’un liquide blanc le mannequin star, façon neige artificielle. Sous les yeux éberlués du monde entier, le produit est devenu une robe, une vraie, dans une chorégraphie bien orchestrée. Le secret ? Le Spray-on fabric © Fabrican, soit des fibres et des polymères en suspension qui deviennent solides au contact de la peau. Fringues du futur ? AM

OCTOBRE

Complètement à l’West

Plus dure sera la chute, et pour Kanye West, elle a quelque chose de particulièrement amère puisque celui qui a introduit son ex-femme, Kim Kardashian, dans le petit monde de la mode, en est aujourd’hui exclu alors qu’elle a les faveurs des couturiers les plus prisés. La faute à une bataille (très) médiatisée avec sa santé mentale, qui a culminé avec un défilé aux slogans “White Live Matters” problématiques ainsi qu’une tirade antisémite qui a valu à l’artiste de se faire remercier par Adidas. L’interprète de Mercy n’a plus pu compter sur celle de ses fans. KaW

NOVEMBRE

Gucci, c’est fini…

… Pour Alessandro Michele en tous cas. L’atypique créateur italien, qui a en sept ans révolutionné la prestigieuse maison, en tant que directeur de la création, s’est finalement résolu à quitter le navire. « Il y a des moments où les chemins se séparent en raison des perspectives différentes. Aujourd’hui se termine pour moi un voyage extraordinaire », déclarait-il dans un communiqué du groupe Kering, propriétaire de la marque. Lors du défilé printemps-été 23 à Milan, le quinqua depuis peu avait encore détonné quand à la fin du show, présentant une soixantaine de modèles, un mur s’était soulevé au centre du catwalk révélant un autre public ayant assisté au même show de l’autre côté… avec des jumeaux comme mannequins ! La suite? On l’attend à l’heure de boucler ces pages. FBY

Plagiat

Le magasin Guess de Regent Street à Londres est contraint de fermer ses portes pour une journée après que Banksy ait appelé les voleurs à l’étalage, via Instagram, à dévaliser ses rayons. La raison ? La marque de mode américaine utilise des imprimés de l’artiste dans sa nouvelle collection, mais a oublié de lui demander l’autorisation, selon le graffeur. Le label de mode a pourtant présenté cette ligne de vêtements comme une collaboration… AW

DÉCEMBRE

Nouvelle direction au MAD

Le 5 décembre, la nomination d’Anaïs Sandra Carion à la direction générale de MAD Brussels a été confirmée. Pendant sept ans, cette Bruxelloise d’origine gantoise a officié au service communication d’Hermès, auprès du siège Benelux Nordics. L’occasion pour elle de rencontrer de jeunes artistes et designers et de mettre en place des collaborations avec la maison française. Après des études de communication à l’ESCG, à Bruxelles, elle a également été journaliste pour la plate-forme Designspeaking, un travail qui lui a permis de se familiariser avec la nouvelle garde du design belge. Elle a pour ambition de donner toujours plus de visibilité aux talents de notre capitale en plaçant la scène bruxelloise de la mode et du design au cœur de la carte européenne. IW