Raf Simons met fin à sa marque: « Son plus grand rêve est d’ouvrir un musée »

Le 21 novembre, Raf Simons annonce quitter son propre label au bout de vingt-sept ans. Il continuera à travailler pour Prada. «Forward always», rassure-t-il sur Instagram.

Bras droit du créateur, Bianca Quets Luzi est CEO de la maison de couture Raf Simons depuis 2009. Elle évoque le passé et l’avenir.

«Le meilleur conseil que Raf m’ait transmis, c’est qu’il ne faut pas mettre la mode sur un piédestal. Il faut savoir relativiser. Raf a toujours cherché comment relier la mode à d’autres disciplines, à la musique, au cinéma, à l’art, au design ou à l’architecture. Il n’a jamais accordé d’importance aux tendances, au marketing, à ce que les boutiques demandaient. Il est toujours resté fidèle à ses convictions.

On savait qu’il allait partir à un moment donné. Mais ce n’est pas spécialement une fin, c’est peut-être le début d’autre chose. La suite? Cette semaine, nous commençons à livrer la première partie de la collection d’été, et le reste suivra à partir de la mi-février. Il faut aussi régler les affaires courantes, l’annulation des baux et des collaborations. Je pense que nous serons occupés jusqu’en septembre de l’année prochaine.

Entre-temps je continue à conseiller Raf pour ses autres fonctions, notamment chez Prada. Pour lui, cette expérience avec Miuccia est fantastique. Ils combinent leurs forces. Ce processus créatif lui donne toujours beaucoup d’énergie.

Je m’occupe aussi de sa collection d’art. Son plus grand rêve est d’ouvrir un musée. La ville d’Anvers nous a déjà accueillis plusieurs fois, et nous avons également eu des contacts avec Bruxelles, le Limbourg, etc. Je pense que ce serait très beau si nous pouvions faire le lien entre cette grande collection d’art contemporain et sa vision de la mode. Mais ce n’est pas simple, les frais sont considérables. Nous n’y sommes pas encore mais je ne veux plus attendre dix ans.

Le temps fort de toutes ces années? Pour moi, il y a eu un changement quand Raf a été engagé chez Dior, et encore plus lorsqu’il a commencé chez Calvin Klein. Notre ‘fanbase’ a alors explosé. L’apogée a été la collaboration avec Adidas. Nous avons organisé un défilé à Chinatown, à New York, inspiré de Blade Runner. Pour Raf, je pense que le point culminant, c’était le dernier défilé à Londres. Un moment fantastique, au Printworks, l’un des clubs les plus célèbres d’Europe.»

