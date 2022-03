Nouveau visage de l'Orchestre philharmonique des Pays-Bas et de l'Opéra national, le chef d'orchestre franco-suisse Lorenzo Viotti donne le tempo des tendances de ce printemps. Une partition vestimentaire qui se joue du costume guindé au foulard fleuri.

Lorenzo Viotti nous demande de bien vouloir patienter un instant au téléphone. Nous l'entendons héler un taxi, refermer la portière derrière lui et donner des instructions en italien au chauffeur, dans une intonation pleine de mélodie. Le chef d'orchestre se trouve à Milan, où il dirigera l'opéra Thaïs de Jules Massenet à La Scala. "Me revoici", s'exclame-t-il en riant tout en s'adressant brièvement au conducteur: "Scusa te, posso avere un po' di musica? Grazie." Même à bord d'un taxi, celui qui est désormais à la tête de l'Orchestre philharmonique des Pays-Bas et de l'Opéra national sait accorder la bande-son comme bon lui semble.

...

Lorenzo Viotti nous demande de bien vouloir patienter un instant au téléphone. Nous l'entendons héler un taxi, refermer la portière derrière lui et donner des instructions en italien au chauffeur, dans une intonation pleine de mélodie. Le chef d'orchestre se trouve à Milan, où il dirigera l'opéra Thaïs de Jules Massenet à La Scala. "Me revoici", s'exclame-t-il en riant tout en s'adressant brièvement au conducteur: "Scusa te, posso avere un po' di musica? Grazie." Même à bord d'un taxi, celui qui est désormais à la tête de l'Orchestre philharmonique des Pays-Bas et de l'Opéra national sait accorder la bande-son comme bon lui semble.Vous avez grandi dans une famille de musiciens: votre mère était violoniste et votre père chef d'orchestre, comme vous. Quel rôle la musique classique a-t-elle joué dans votre jeunesse?Elle a toujours fait partie de nous. Mes soeurs, mon frère et moi avons voyagé dans le monde entier avec nos parents. Je me souviens que j'ai écouté beaucoup d'opéras dans le bureau de mon père ( NDLR: le chef d'orchestre Marcello Viotti). Mes parents ont toujours partagé leur amour de la musique classique avec nous, sans nous l'imposer. C'est peut-être pour ça que nous avons tous continué sur cette voie. Une de mes soeurs est pianiste, l'autre est chanteuse, et mon frère est corniste. Je n'ai jamais choisi délibérément de suivre les pas de mes parents, mais j'ai toujours été fasciné par le travail de chef d'orchestre. Lorsque j'ai accompagné neuf amis pour la première fois, j'ai senti que j'avais ça dans le sang. A l'âge de 19 ans, j'ai choisi de me lancer dans ce domaine. De la même manière qu'un CEO doit avoir accompli plusieurs fonctions avant d'être capable de diriger, j'ai appris différents instruments, de la percussion au violon et au chant en passant par le piano.Vous avez dirigé plusieurs orchestres dans le monde. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager aux Pays-Bas?Le fait qu'il y a un même orchestre pour deux institutions. C'est un luxe, car cela signifie qu'on peut jouer des oeuvres complètement divergentes. Jusque-là, je ne connaissais pas l'Orchestre philharmonique des Pays-Bas. Chaque orchestre a ses particularités, qui sont liées à la langue et à la culture. Voyez cela comme une relation: elle n'est jamais la même, sauf que là, cent cinquante personnes se trouvent dans une relation avec moi (rires). Cet orchestre est prêt à prendre des risques, et ça me parle.Dans la vidéo de présentation faite par l'orchestre, on vous voit faire du skateboard, nager et sauter sur des toits...Pour beaucoup, je ne suis peut-être pas le type de maestro classique. Lorsque l'orchestre m'a fait part de son projet de vidéo, j'ai dit: "Si vous voulez vraiment me présenter, alors montrez le boxeur, le skateur et le snowboarder." C'est une partie de mon enfance, de la personne que je suis aujourd'hui. C'est risqué, mais le résultat est concluant. Les gens qui considèrent que l'opéra et la musique classique sont réservés à l'élite et aux personnes âgées ont semblé comprendre qu'elle est accessible à tous. Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation musicale ou d'être un intellectuel pour voir sa beauté.Vous sentez-vous à l'aise dans ce rôle d'ambassadeur?Je suis avant tout chef d'orchestre, simplement. Sur scène, je veux être le meilleur musicien pour mon orchestre. Si je peux être ambassadeur de la musique classique en parallèle: pourquoi pas? Je crois qu'on a besoin d'avoir beaucoup de nouveaux visages pour aller de l'avant et inspirer les gens. En tant que maestro, on est un pont entre la scène et le public. Si je peux susciter de l'intérêt ne serait-ce que pour cinq personnes, j'ai accompli ma mission.