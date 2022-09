Onze tendances qui habilleront l’Homme cet automne-hiver 2022

Portez ce que vous voulez! Ce mantra s’impose cet automne-hiver 22-23 sur la planète mode, au rayon Homme. Le plein de couleurs et de matières contre le temps maussade.

1. La coupe sablier

Des costumes et des manteaux aux épaules extra-larges par-dessus une taille de guêpe, quelque part entre le super-héros et la diva des eighties. Dans la même veine, chez Prada, on évoque l’imper de Dick Tracy et les années 40 aux USA.

VTMNTS Copyright: Imaxtree

2. Back to black

Trop de couleurs, trop d’imprimés, trop de chaos, trop de swipe et de scroll, un peu de répit est le bienvenu pour les yeux et ça passe par une cure de noir, de Jan-Jan Van Essche à Zegna.

Jan-Jan Van Essche. Copyright: Imaxtree

3. La vie en rose

Ceci dit, noir peut rimer avec cafard. Alors on tente aussi de voir la vie en rose. Nos coups de cœur: le manteau et la ceinture rose saumon de Loewe créés à partir d’un short en jean déchiré, et le costume bubble-gum signé AMI Paris.

Loewe. Copyright: Imaxtree

4. Belles mécaniques

Mécanicien sexy ou enfant trop grand dans une gigoteuse? On choisit la première option évidemment, version Miuccia Prada et Raf Simons pour Prada — en toile cirée jaune-vert ou argentée — ou Craig Green.

Prada. Copyright: Imaxtree

5. Full pull

Nos bons vieux pulls d’hiver en laine font leur révolution, tout remixés qu’ils sont chez Y/Project ou Rick Owens, avec leur version déstructurée «spaghetti». Nos modèles préférés de la saison sont, eux, un peu plus classiques, et sont signés Paul Smith, Sacai et OAMC.

Sacai. Copyright: Imaxtree

6. Leather boy

Voici venus les durs à cuire. Même si le cuir ne doit pas forcément être véritable — Courrèges ne jure que par le vinyle depuis les années 60 — ni d’un noir profond. Pourquoi ne pas tenter la couleur?

Courrèges. Copyright: Imaxtree

7. Largeur d’esprit

Le jeans de la saison est large, en attendant le retour prochain des pattes d’eph’ pour les messieurs. On l’associe à un marcel blanc tant que la météo le permet. Dans la même catégorie, on opte pour un pantalon kaki oversized, comme le «Giant Chino», le succès inattendu de la première collection de la légende du streetwear Brendon Babenzien pour la marque américaine J. Crew. Introuvable? Un Dockers d’occasion fera aussi bien l’affaire.

Mihara Yasuhiro. Copyright: Imaxtree

8. Double trouble

Chez Dior, Kim Jones revisite la veste Bar de l’illustre couturier français. Si on aime aussi les versions à double boutonnage de Fendi, les plus stylées sont toutefois celles d’une autre marque italienne, Magliano (voir aussi: Coupe sablier).

Dior. Copyright: Imaxtree

9. Crop top & co

Depuis que l’acteur Timothée Chalamet s’est présenté sans chemise à une cérémonie de remise de prix, la règle du «clothing optional» n’est plus réservée aux plages nudistes. Oui, on peut ne rien porter sous sa veste de costume. Montrer ses biceps dans un pull sans manches? C’est permis aussi! Sans oublier le crop top, toujours très populaire, notamment chez Loewe et VTMNTS.

JW Anderson. Copyright: Imaxtree

10. Gonflé stylé

Le duvet a toujours la cote. Non, pas celui qui surplombe votre lèvre supérieure — même si les moustaches, épaisses ou fines, restent à la mode — mais bien celui, synthétique ou non, présent dans ce qui sera toujours le vêtement idéal pour les froides journées d’hiver, car léger et chaud à la fois. Notre coup de cœur: les blousons de la créatrice irlandaise Robyn Lynch, fabriqués à partir de vêtements de sport Columbia usagés.

Hermès. Copyright: Imaxtree

11. Kaléidoscope

Paillettes, contraste de couleurs, chaos vestimentaire, au croisement entre le psychédélisme et le grunge… Avant de revenir petit à petit à une mode plus sobre et minimaliste, c’est le moment ou jamais de se lâcher une dernière fois, en suivant l’exemple de Liberal Youth Ministry, Lazoschmidl et Bluemarble, entre autres.

Bjuemarble. Copyright: Imaxtree