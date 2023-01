Sé-em, la marque circulaire qui rend la vie plus belge

Fort de son pari de transformer les tissus oubliés des maisons de luxe en prêt-à-porter parfaitement dans l’air du temps, le label bruxellois Sé-em s’apprête à ouvrir sa première boutique dans la capitale. L’occasion de rencontrer sa fondatrice, Charlotte Mounzer.

À l’origine de Sé-em, une envie: celle de faire coexister le luxe et l’éthique à « des prix raisonnables ». Comment? En créant des pièces intemporelles pour les vestiaires féminins et masculins, en édition limitée (entre une et dix pièces seulement de chaque modèle) avec des tissus d’exception issus des stocks oubliés des plus grandes maisons de luxe. « Sé-em est une marque entièrement basée sur les principes d’économie circulaire et de zéro déchet » assure sa fondatrice, Charlotte Mounzer. Qui a pris conscience de la nécessité d’un tel positionnement après ses études à la Cambre.

« J’ai eu la chance de travailler en tant que styliste pour plusieurs maison de luxe, et même si le job était génial, j’ai observé beaucoup de gaspillage de belles matières » explique Charlotte. Des matières qu’elle met aujourd’hui à profit au sein de sa propre marque, dont les pièces tournent toutes aux alentours de la centaine d’euros, un luxe qui reste accessible pour la plupart des bourses. Surtout si on s’inscrit dans la philosophie de la regrettée Vivienne Westwood et qu’on achète moins, mais de meilleure qualité.

Je fais jouer mes contacts pour avoir accès à ces stocks oubliés et les racheter pour produire mes collections. C’est une façon pour moi de pouvoir avoir des tissus de très belle qualité pour mes collections et d’aller contre le gaspillage que j’ai pu observer » raconte Charlotte.

Et ça plait.

Sé-em vous invite BEHIND

Après le succès rencontré par ses collections en ligne, la jeune bruxelloise s’apprête en effet à ouvrir les portes de sa première boutique dans la capitale. Un QG qui, plutôt que d’être éponyme, s’appellera BEHIND, comme dans « who is behind… », parce qu’ainsi que la décrit Charlotte, il s’agit d’une boutique « qui vous montre ce qui se cache derrière les étiquettes ».

« J’ai fait beaucoup de pop-ups avec Sé-em, parfois en solo, et parfois entourée d’autres créateurs engagés. Dès février, j’ai décidé de reprendre un commerce entre Brugmann et Châtelain avec une amie et d’y installer BEHIND ». Une évidence, malgré, ou plutôt justement à cause d’un contexte économique pour le moins difficile.

Cela fait plusieurs années que la situation est particulièrement compliquée pour les petits indépendants. Et pourtant, le public a de plus en plus envie de soutenir l’économie locale. C’est pourquoi j’ai décidé avec mon associée Eve, créatrice de la marque Noé by Eve, de lancer une boutique de créateurs engagés » explique la fondatrice de Sé-em.

Soit un espace où retrouver leurs collections, mais aussi celles d’autres créateurs « dont les marques partagent les valeurs des nôtres ». Une sélection engagée, qui se dévoilera dès février au 22 de l’avenue Louis Lepoutre, à Ixelles. Et en attendant, vous pouvez retrouver Sé-em sur sa page Facebook ou son site internet.