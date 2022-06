S. S. Daley, lauréat du LVMH Prize 2022 des jeunes créateurs de mode

Un Britannique de 25 ans installé à Londres, Steven Stokey Daley, a remporté le prix LVMH 2022 des jeunes créateurs de mode, ont annoncé jeudi les organisateurs du prestigieux concours de mode dans un communiqué.

Le lauréat, fondateur de la marque de prêt-à-porter féminin et masculin S.S. Daley, va être accompagné en mentorat pendant un an au sein du groupe, et touchera une dotation de 300.000 euros. Il a été choisi par un jury composé notamment de sept directeurs artistiques des maisons du groupe LVMH, Jonathan Anderson, Maria Grazia Chiuri, Nicolas Ghesquière, Kim Jones, Stella McCartney, Nigo et Silvia Venturini Fendi.

S.S. Daley « réinvente les codes du costume en jouant avec les clichés de la culture aristocratique anglaise« , a souligné Delphine Arnault, la fondatrice du prix, citée dans le communiqué.

Sur Instagram, le styliste raconte avoir lancé sa marque pendant l’un des confinements, « dans (sa) chambre il y a un an et demi en sortant de l’université ». Parmi ses pièces, un cardigan en maille brun à motif de canard jaune, porté récemment par la pop star Harry Styles, adepte de la marque.

Ont également été remis le Prix Karl Lagerfeld aux Américains Eli Russell Linnetz, 31 ans, pour la marque ERL et Idris Balogun, 29 ans (Winnie New York), dotés de 150.000 euros chacun et accompagnés également d’une année de mentorat.

L’an dernier, Nensi Dojaka, créatrice albanaise basée à Londres avait remporté le prix LVMH pour les jeunes talents.