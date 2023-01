Sézane a 10 ans! Et revisite ses pièces iconiques pour l’occasion

Sézane, la marque française qui n’en finit plus de cartonner, souffle en 2023 sa dixième bougie. Pour fêter ça, le label parisien revisite les pièces qui ont fait le succès de ses collections.

Pour les fans de Sézane, le dimanche sonne comme un rendez-vous habituel, où nouveautés et réassorts sont de sortie. Mais ce dimanche 8 janvier était un peu particulier: la marque a dévoilé une collection revisitant les pièces iconiques, celles-là même qui ont fait le succès de Sézane.

On pourra, dix ans après, de nouveau acquérir le sweat-shirt La Superbe, un des premiers succès de la marque, et celui qu’on n’espérait plus: le fameux gilet Barry que toute bonne modeuse qui se respecte connait, tant la pièce est devenue culte. Ce simple gilet pas si simple résume à lui seul le phénomène Sézane: en 2018, 30.000 personnes étaient sur liste d’attente pour obtenir le Saint-Barry.

Rendez-vous sur le site de Sézane ou dans la boutique pop-up de Bruxelles pour (ré)acquérir ces belles pièces ou d’autres, avec des surprises tous les jours cette semaine, pour fêter ça.

