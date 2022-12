Avoir chaud en restant chic: 11 modèles de (sous-)vêtements efficaces

A priori, l’expression « sous-vêtements chauds » évoque les longs caleçons de laine victoriens, délicieusement rétro, certes, mais pas follement folichons. Pas plus que les « vêtements chauds », la polaire figurant rarement en tête du classement de l’élégance.

Et pourtant, en 2022, face à des coûts énergétiques exorbitants, il s’agit de revoir sa copie – et son dressing. D’autant que ces dernières années, vêtements et sous-vêtements chauds se sont offert un lifting bien nécessaire et s’affichent désormais sans la moindre gêne.

D’autant moins qu’ils revêtent désormais une forme d’engagement politique, une manière (choisie ou contrainte) de faire la nique aux géants de l’énergie en choisissant de remettre une couche plutôt que d’augmenter le chauffage de quelques ruineux degrés. Des dessous aux sous-pulls en passant par les chaussettes, sélection de (sous-)vêtements qui font chaud au coeur et au corps.

Sans dessus dessous

De gauche à droite et de haut en bas :

Brasserière Eda en cachemire – Khaite – 208 euros – My Theresa

Caleçon thermique pour homme en laine et soie – La ferme du Mohair – 64.9 euros – La ferme du Mohair

Hipster en laine mérinos – Dilling – 8.99 euros – Dilling.fr

Legging en laine mérinos – Dilling – 45.99 euros – Dilling.fr

Chaud devant

De gauche à droite et de haut en bas :

Chemise à doublure rembourrée Portland – Dickies – 65 euros – Dickies Life

Haut thermique pour hommes – Falke – 60 euros – Falke.com

T-shirt longues manches thermique – Uniqlo – 19.99 euros – Uniqlo.com

Veste polaire – The North Face – 199 euros – Zalando

Col roulé Heattech – Uniqlo x Marni – 24.9 euros – Uniqlo.com

Le pied!

De gauche à droite et de haut en bas :