Maillots: asymétrique, irisé… les tendances incontournables de l’été 2023

Il en va des maillots comme de tout ce qu’on porte: les tendances dictent les modèles qu’on retrouve partout au bord de l’eau. Et cet été, une jolie touche d’audace s’invite dans la valise.

C’est que si le fidèle maillot une-pièce qui vous accompagne toute l’année pour faire des longueurs dans la piscine ultra-chlorée de votre quartier reste une valeur sûre, pour parader en bord de mer ou de piscine, cet été, on préfère faire preuve d’originalité. La preuve avec les tendances incontournables de la saison.

Épaule dénudée

Pour notre responsable mode, Ellen De Wolf, l’heure est à l’asymétrie. Et plus particulièrement, aux maillots pourvus d’une seule bride, pour dévoiler clavicule et épaule et garantir des marques de bronzage pour le moins originales.

Maillots (et bikinis) irisés

Pour se la jouer sirène moderne, on se laisse séduire par la déferlante de costumes de bains pailletés, irisés, en lurex ou façon hologramme à même la peau. Bonus: le bronzage paraît encore plus scintillant.

À l’eau, quoi!

Ni strass, ni asymétrie pour vous? Dans les tendances qui déferlent sur l’été, on notera également le retour en force des maillots à manches longues, qui ne sont plus l’apanage des surfeuses mais sont désormais aussi arborés par celles qui veulent protéger leur corps du soleil.

Autre tendance qui fait des vagues (et couvre la peau), les bikinis taille haute façon pin-up des 50s, à assortir d’une bralette pour moderniser l’ensemble et plonger de manière décomplexée.



Enfin, quelle que soit la tendance qui vous fait chavirer, rappelez-vous surtout que dès l’instant où vous avez un corps et que c’est l’été, vous avez par définition un « summer body », à habiller du maillot ou bikini de votre choix.

