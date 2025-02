Costume, rayures et micro-short: 12 prédictions mode pour le printemps 2025

Revue détaillée des 12 tendances qui feront la pluie et le beau temps de la prochaine saison, entre imprimés graphiques, couleurs pastel et autres looks spectaculaires.

1. La parka

Contre toute attente, le manteau phare de ce printemps est la parka. On l’a repérée à presque tous les défilés, chez Prada, Coperni et Burberry notamment. Souvent de couleur vive, elle s’associe avec audace à des robes de soirée tout en paillettes.

2. Le top bandeau

C’est la saison du nombril: le bandeau apparaît en digne successeur du crop top. Mais pas question d’un énième retour des années 2000, car si le vêtement est resté court, il prend désormais des airs de pièce classique, ou habille même la working-girl.

3. La couleur jaune beurre

Pour éclairer nos pluvieux étés belges, rien de tel que de se parer de la couleur jaune beurre. Elle est adoptée en ton sur ton par la plupart des maisons de mode, qui livrent des silhouettes épurées.

4. Le double sac à main

En ces temps d’incertitude économique, les sacs à main représentent une source de revenus fiable. Les marques l’ont bien compris, à l’image de Louis Vuitton, Fendi et Bottega Veneta, qui proposent de doubler la mise et de porter l’accessoire en duo.

5. Le tee-shirt à slogan

Une nouvelle tendance? Absolument pas. Mais le tee-shirt à slogan ou à logo est tout simplement un classique qui reprend du galon un an sur deux.

6. Le costume

Si le powerdressing et les années 1980 vont de pair – on se souvient de Melanie Griffith dans Working Girl ou des jeunes Hillary Clinton et Margaret Thatcher dans leurs costumes guindés – aujourd’hui, la silhouette est remise au goût du jour chez Saint Laurent, Emporio Armani et Marie Adam-Leenaerdt. Place aux épaules larges et au tailleur serré.

7. Le micro-short

Les jambes continuent de se dévoiler, à grand renfort de hotpants ou microshorts comme chez Chanel, Max Mara, Gucci et Dior.

8. Les rayures

Les rayures tracent encore une fois leur sillon jusqu’à nos looks, mais cette fois, elles jouent la carte de la superposition ou du mélange tous azimuts.

9. Le brun

Du moka au marron, en passant par la couleur châtaigne, la saison fait la part belle à cinquante nuances de brun. De préférence en total look, accessoires compris.

10. La transparence

La pantoufle de verre chère à Cendrillon inspire les créateurs et maisons de mode, à l’instar de Victoria Beckham et Rabanne, qui en proposent une déclinaison contemporaine.

11. La jupe à cerceaux

Voir grand, toujours plus grand, c’est le leitmotiv du printemps. Cela passe entre autres par des jupes à cerceaux, dont la version XXIe siècle ne restreint plus le corps, mais apporte de la structure à une silhouette affirmée. A porter aussi en journée, associée à des sneakers.

12. Le sarouel

Cette saison, le pantalon à jambes bouffantes et entrejambe bas fait son come-back, mais dans une version raffinée: il se veut plus ample, plus élégant et affiche des matières plus luxueuses.