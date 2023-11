William Lhoest (33 ans)

Casting director et agent de mannequins

Avec lui, tous les corps, toutes les tailles et tous les âges ont droit de cité. William Lhoest promeut la singularité et la différence au cœur même de l’industrie de la mode et du mannequinat. Voilà pourquoi les plus grands font appel à ses services, de Tom Ford à Patou en passant par Viktor&Rolf, Ester Manas ou encore Marine Serre. L’inclusivité est son combat. Autant dire que sous ses airs angéliques, c’est un vrai agitateur-innovateur.

