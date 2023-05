Yeehaa!!! Cet été, on adopte le look cow-boy

Beyoncé avec un chapeau de cow-boy, le fils du voisin qui part à l’école en santiags et les westerns qui font une razzia sur les Golden Globes et les Oscars? Le look far west a conquis la garde-robe des fashionistas.

Le chapeau de cow-boy se porte aujourd’hui bien au-delà des saloons. Mais le Billy the Kid de la saison n’a plus grand-chose à voir avec le cow-boy Marlboro de l’époque. Le look western se réinvente, inspiré par les podiums, le grand écran et les stars…

Jusqu’aux années 70, ce genre cinématographique a été populaire aux Etats-Unis, surtout dans les périodes de récession ou de guerre. Ces films permettaient de s’évader de la réalité et beaucoup d’Américains adoptaient alors l’allure cow-boy, rêvant par la même occasion d’une vie libre dans les grands espaces. Et finalement, c’est un peu ce qui se passe à nouveau avec le retour de la tendance Wild West en nos temps troublés… mais dans une version différente.

Histoire du western

En 2010 déjà, les frères Coen et Quentin Tarantino allumaient la mèche avec True Grit (2010) et Django Unchained (2012). Deux remakes de westerns spaghetti des années 60, mis au goût du jour: ils montraient alors que le far west n’était pas exclusivement peuplé de héros vertueux. Des long-métrages tels que Django Unchained (2012) et plus récemment The Harder They Fall (2021), produit par Jay-Z, ont en prime démonté le cliché du héros blanc masculin.

En réalité, un cow-boy sur quatre était noir. Après la guerre de Sécession, c’était là un des meilleurs boulots auxquels les Afro-Américains pouvaient aspirer. Le Lucky Luke des temps actuels a bien changé donc. Prenez par exemple The Power of the Dog (2021) de Jane Campion, où la répression sexuelle et la rancune déterminent le cours de l’intrigue. News of the World et les mini-séries 1883 et The English ont également apporté un nouvel éclairage sur les périls de l’Ouest sauvage.

La série The English avec Emily Blunt. Photo : SDP

Le fait que le public raffole de ce genre n’a échappé à aucun service de streaming. Même Pedro Almodóvar s’est essayé au western (gay) avec Strange Way of Life, dévoilé à Cannes.

Ceinturons et volants

A travers les costumes de Westworld et Deadwood, nous nous sommes petit à petit (re)familiarisés avec le dress code d’outre-Atlantique. Mais c’est surtout la série Yellowstone qui a enflammé les New-Yorkais et le monde à leur suite. Vestes à franges, ceinturons, ensemble en jeans rodeoproof, jupes à volants et chemises pour parcourir les prairies: l’influence vestimentaire de la famille Dutton à la télé a eu des répercussions bien plus loin que le Montana.

La tendance est par ailleurs nourrie par l’obsession Y2K de la gen Z. Les chapeaux de Britney Spears, les bottes d’Hannah Montana, les Destiny’s Child parées de franges et les clichés de paparazzis montrant les Beckham coiffés de chapeaux à la Buffalo Bill à Saint-Tropez… Sans oublier Brokeback Mountain, sorti en 2005.

L’été 2023 de Stella McCartney. Photo : Spotlight

Résulat: les stars d’aujourd’hui ont fait du costume de gardien de troupeaux bovins un must de leur dressing, des rappeurs Kendrick Lamar et A$AP Rocky à la top Kendall Jenner et la chanteuse Dua Lipa. Lil Nas X a même conquis les charts country avec son tube Old Town Road. Quant au roi du rap Drake, il a fêté son anniversaire à L.A. en revêtant la panoplie complète: Stetson blanc, veste à franges et bolo tie.

Harry Styles a surfé sur la vague et arboré le look lors de plusieurs concerts. Snoop Dogg, lui, a posé pour Gucci avec chapeau et cravate texane. Et Beyoncé s’est couverte d’un grand chapeau étincelant en pochette de son album Renaissance. Cette vibe «yeehaa!» des célébrités a bien sûr contaminé des hordes de fans.

Folklore et artisanat

Le come-back de la mode western n’est cependant pas si récent, en tout cas pas sur les catwalks. Dans la collection Americana de Raf Simons pour Calvin Klein (automne 17) figuraient déjà des bottes à bout métallique et des chemises à cols pointus. Les saisons suivantes, l’Europe lui a emboîté le pas – Dior, Isabel Marant, Max Mara, Versace, Louis Vuitton…

L’été 2023 de Y-Project. Photo: Spotlight

Ce pouvoir d’attraction était alors lié à une nostalgie partagée de l’Ouest authentique de jadis et à une attention généralisée pour le folklore et l’artisanat. Après la crise sanitaire, la tendance a été stimulée par le désir de grands espaces et ces westerns qui nous avaient permis de tenir pendant les confinements. En 2021, Balmain a sorti des spin-off des pièces créées par Olivier Rousteing pour The Harder They Fall. Et le show haute couture de Chanel a fait briller les bottes de cow-boy en 2022.

La coastal cowgirl en star de l’été

Pour cet été, on peut puiser son inspiration parmi les créations de Thom Browne, Y/Project et Glenn Martens pour Diesel, Stella McCartney et Isabel Marant. Dries Van Noten s’est lui aussi prêté à un clin d’œil au style, avec une série de bottes à pointe. Un modèle que l’on retrouve de la high street à la haute couture, du vintage à la fast fashion. Et quand Louis Vuitton sort un livre sur le Texas, on peut en être sûr: le far west est tendance!

L’été 2023 d’Isabel Marant. Photo : Spotlight

On vous conseille néanmoins d’attendre un peu avant de foncer dans la vibe Dolly Parton: pour la gen Z, le cowboycore est déjà dépassé. Aux festivals de l’été, il faudra adopter le sous-genre «coastal cowgirl», version plus légère comprenant des bottes assorties à la robe prairie des saisons précédentes, ou sous un short en jeans effiloché.