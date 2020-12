Cette année ne sera pas comme les autres pour réveillonner. Couvre-feu, contacts rapprochés limités, restaurants et bars fermés,... Qu'à cela ne tienne, on ne va pas se laisser abattre ! Voici quelques pistes pour passer un réveillon du Nouvel An en cercle restreint, chez soi, tout en s'amusant.

On se matte un bon film

Une fois n'est pas coutume, une bonne soirée cocooning s'annonce en ce 31 décembre 2020, rien de tel que de se lover dans un bon gros plaid bien au chaud dans le canapé, de parcourir le catalogue de Netflix ou d'autres services de vidéos à la demande et de se sélectionner un bon petit film pour passer un réveillon cosy en couple, ou en famille. Classique mais imparable!

On se fait livrer à manger (et à boire)

La flemme de cuisiner ? On se commande de délicieux mets à déguster tranquillou à la maison, sans devoir mettre un orteil dehors. Pratique et solidaire pour les restaurateurs du coin touchés par la crise.

On transforme le salon en piste de danse ou en salle de concert intimiste

Transformez votre salon en une vraie piste de danse où petits et grands pourront se déchaîner jusqu'au 12 coups de minuit. On lance sa meilleure liste Spotify ou celle de notre site confrère Focus Vif. Mieux encore, papa ou maman en profite pour réaccorder la guitare qui prend la poussière dans un coin du salon et pour composer quelques mélodies oubliées.

On peut aussi s'essayer au jeu musical "Just Dance" (sur PS5, Xbox ou Nintendo Switch). Il propose de suivre, en rythme, une chorégraphie réalisée à l'écran par des personnages hauts- en-couleurs sur des titres entrainants et populaires. L'édition 2021 propose de danser sur plus de 550 chansons. Pas de console de jeux sous la main? Pas de souci, inspirez-vous des chorés déjantées "Spécial Nouvel An" de Rémi.

Farandole dans le salon. © GETTY

Les meilleurs tubes pour accompagner les 12 coups de minuit Une enquête réalisée en Belgique (et en Europe) par la marque américaine de matériel audio SONOS, dévoile les chansons préférées des Européens pour fêter le réveillon. Ainsi, I Want to Break Free de Queen (41 %), Happy New Year d'ABBA (33 %) et Freedom de Wham! (18 %) sont les trois tubes plébiscités pour accompagner les douze coups de minuit, alors qu'en Belgique New Year's Day de U2 figure en troisième position. L'enquête dévoile aussi que de nombreux Belges considèrent la musique (60 %) et une bonne playlist (40 %) comme les éléments qui décideront du succès du réveillon. Lire aussi: Top 100 singles: les meilleurs morceaux de 2020, playlistés et commentés

On sort ses vieux jeux de société

Monopoly, Risk, Carcassonne, Destin, Qui est-ce ? plateau d'échecs ou de dames, ... on sort les bons vieux classiques pour des parties endiablées, à deux ou plus.

Echecs et mat! © getty

On relève des défis par écrans interposés

Dans un style beaucoup plus moderne pour ceux qui n'en ont pas encore leur dose des visioconférences, le kit de jeu "Happy Screen" développé par la jeune marque belge Billy and the Bubble, est l'activité parfaite pour réveillonner différemment, en mode confinés, et cela de 4 à 110 ans. Ce jeu propose de passer un bon moment de détente avec ses proches, familles ou amis, par écrans interposés (ou pas). Au menu: 9 manches de défis variés comme dessiner et faire deviner un maximum de mots, endosser un rôle de composition, partager sa meilleure playlist en mode blind test, faire une session de vrais/faux avec des gages à la clé...

On participe à un challenge vidéos entre amis

Puisqu'on ne pourra pas faire la fête comme il se doit avec ses amis le soir du 31, on concocte à l'avance des capsules vidéos rigolotes qu'on leur envoie le soir venu. Pour s'aider, des app', comme Reface app', font des merveilles pour se transformer en Britney Spears ou Beyonce le temps d'un clip. Fous rires garantis !

On prend du temps pour soi

Cette dernière soirée d'une année de m*** est le moment idéal pour prendre du temps pour soi. On se détend dans un bon bain chaud aux antipodes de l'ambiance frénétique d'une soirée de réveillon ordinaire. On en profite pour appuyer sur le bouton pause, dresser le bilan de 2020, regarder dans le rétro cette année maudite et aller de l'avant, en croisant tous les doigts de pieds et de mains pour qu'elle soit moins pénible.

Quelle sera votre "bucket list" pour l'année à venir. © getty

On dresse sa "bucket list" pour 2021

Dans la même idée plus introspective, on écrit (en solo ou en famille) sur des petits bouts de papier à glisser dans un bocal ou une boîte, ses bonnes résolutions ou ses désirs de voyage, de sorties, de rencontres, de cadeaux,... Une sorte de "bucket list" pour l'année à venir de tout ce qu'on aurait voulu réaliser en 2020 mais que la pandémie nous a empêchés de faire, en espérant pouvoir réaliser le maximum de ces projets modestes ou plus ambitieux l'année qui arrive.

On organise un concours des plus belles illuminations de Noël

Avant le couvre-feu, on embarque toute la smala en voiture (ou pour les plus courageux, on y va à pied) et on part faire le tour des illuminations de Noël du quartier. Calepin à la main, chacun élit son top 3 des maisons les plus joliment décorées.

On va dormir (très) tôt pour profiter du lendemain (qui chante?)

Et pourquoi ne pas aller dormir tôt, pour une fois, et cela, bien avant les 12 coups de minuit. Le lendemain, on se réveille frais comme un gardon, sans gueule de bois, et on en profite pour faire une belle balade revigorante, le premier jour de l'An Neuf.

Lire aussi: Les recettes magiques de chefs pour soigner la gueule de bois

Une fois n'est pas coutume, une bonne soirée cocooning s'annonce en ce 31 décembre 2020, rien de tel que de se lover dans un bon gros plaid bien au chaud dans le canapé, de parcourir le catalogue de Netflix ou d'autres services de vidéos à la demande et de se sélectionner un bon petit film pour passer un réveillon cosy en couple, ou en famille. Classique mais imparable! La flemme de cuisiner ? On se commande de délicieux mets à déguster tranquillou à la maison, sans devoir mettre un orteil dehors. Pratique et solidaire pour les restaurateurs du coin touchés par la crise. Transformez votre salon en une vraie piste de danse où petits et grands pourront se déchaîner jusqu'au 12 coups de minuit. On lance sa meilleure liste Spotify ou celle de notre site confrère Focus Vif. Mieux encore, papa ou maman en profite pour réaccorder la guitare qui prend la poussière dans un coin du salon et pour composer quelques mélodies oubliées. On peut aussi s'essayer au jeu musical "Just Dance" (sur PS5, Xbox ou Nintendo Switch). Il propose de suivre, en rythme, une chorégraphie réalisée à l'écran par des personnages hauts- en-couleurs sur des titres entrainants et populaires. L'édition 2021 propose de danser sur plus de 550 chansons. Pas de console de jeux sous la main? Pas de souci, inspirez-vous des chorés déjantées "Spécial Nouvel An" de Rémi.Monopoly, Risk, Carcassonne, Destin, Qui est-ce ? plateau d'échecs ou de dames, ... on sort les bons vieux classiques pour des parties endiablées, à deux ou plus.Dans un style beaucoup plus moderne pour ceux qui n'en ont pas encore leur dose des visioconférences, le kit de jeu "Happy Screen" développé par la jeune marque belge Billy and the Bubble, est l'activité parfaite pour réveillonner différemment, en mode confinés, et cela de 4 à 110 ans. Ce jeu propose de passer un bon moment de détente avec ses proches, familles ou amis, par écrans interposés (ou pas). Au menu: 9 manches de défis variés comme dessiner et faire deviner un maximum de mots, endosser un rôle de composition, partager sa meilleure playlist en mode blind test, faire une session de vrais/faux avec des gages à la clé...Puisqu'on ne pourra pas faire la fête comme il se doit avec ses amis le soir du 31, on concocte à l'avance des capsules vidéos rigolotes qu'on leur envoie le soir venu. Pour s'aider, des app', comme Reface app', font des merveilles pour se transformer en Britney Spears ou Beyonce le temps d'un clip. Fous rires garantis !Cette dernière soirée d'une année de m*** est le moment idéal pour prendre du temps pour soi. On se détend dans un bon bain chaud aux antipodes de l'ambiance frénétique d'une soirée de réveillon ordinaire. On en profite pour appuyer sur le bouton pause, dresser le bilan de 2020, regarder dans le rétro cette année maudite et aller de l'avant, en croisant tous les doigts de pieds et de mains pour qu'elle soit moins pénible. Dans la même idée plus introspective, on écrit (en solo ou en famille) sur des petits bouts de papier à glisser dans un bocal ou une boîte, ses bonnes résolutions ou ses désirs de voyage, de sorties, de rencontres, de cadeaux,... Une sorte de "bucket list" pour l'année à venir de tout ce qu'on aurait voulu réaliser en 2020 mais que la pandémie nous a empêchés de faire, en espérant pouvoir réaliser le maximum de ces projets modestes ou plus ambitieux l'année qui arrive.Avant le couvre-feu, on embarque toute la smala en voiture (ou pour les plus courageux, on y va à pied) et on part faire le tour des illuminations de Noël du quartier. Calepin à la main, chacun élit son top 3 des maisons les plus joliment décorées. Et pourquoi ne pas aller dormir tôt, pour une fois, et cela, bien avant les 12 coups de minuit. Le lendemain, on se réveille frais comme un gardon, sans gueule de bois, et on en profite pour faire une belle balade revigorante, le premier jour de l'An Neuf.