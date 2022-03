La reine d'Angleterre Elisabeth II a officiellement quitté le palais de Buckingham, dans le centre de Londres. Elle résidera en permanence au château de Windsor, à environ 20 kilomètres à l'ouest de la capitale, rapportent dimanche des médias britanniques.

Le bureau de la reine était installé à Buckingham Palace. Les personnalités officielles seront désormais reçues au château de Windsor uniquement, ce qui se faisait déjà régulièrement ces derniers temps.

Âgée de 95 ans, la Reine ne s'est plus rendue à Buckingham depuis près de deux ans. Dès qu'a éclaté la crise sanitaire, elle a commencé à exercer ses fonctions officielles depuis Windsor. C'est dans cette résidence qu'est décédé son époux, le prince Philip, en avril 2021.

Le palais de Buckingham, vieux de trois siècles, a entre-temps été rénové. La première souveraine à y officier a été la reine Victoria, dès 1837. Elle s'est toutefois retirée de la vie publique au château de Windsor après le décès de son mari, le prince Albert, en 1861.

La décision d'Elisabeth II de quitter officiellement Buckingham Palace intervient quelques mois avant la célébration de son jubilé de platine. Elle a ainsi régné sept années de plus que Victoria. Les médias britanniques pensent que les prochains pensionnaires du palais de Buckingham, après le décès de la Reine, seront Charles et Camilla.

