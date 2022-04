Les 23 et 24 avril aura lieu une impressionnante vente de fleurs séchées aux Halles Saint-Géry à Bruxelles. Pas moins de 150 variétés seront proposées à la vente et à petit prix. De quoi céder avec bonheur à l'une des tendances déco du moment.

Cet évènement organisé par "Plante pour tous", une association qui propose régulièrement de grandes ventes de plante à petit prix sur un week-end, propose cette fois-ci un large choix de fleurs séchées. Plus durables que leurs soeurs dites fraîches, elles viennent principalement des Pays-Bas ou de l'Italie. Elles sont garanties sans pesticides et peuvent durer entre 5 et 10 ans.

Les petits prix étant l'autre spécialité de ces évènements, les bouquets ou bottes sont proposés à partir de 5 euros. Il devrait aussi être facile de trouver ce que l'on cherche puisque les fleurs sont classées par catégories. Bon à savoir : si l'entrée est gratuite, on doit réserver un créneau horaire et il n'y a pas de réassort. Ce qui concrètement veut dire que les premiers arrivés, sont les premiers servis.

