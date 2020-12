La plate-forme jachetebelge.be rassemble des idées de cadeaux de Noël 100% belges pour tous les styles et tous les budgets.

En ces temps difficiles pour nos commerçants, la plateforme Jachetebelge.be, a été remaniée. Elle veut encourager le consommateur belge à opter encore plus pour des marques, créations et produits belges pour les cadeaux des fêtes de fin d'année. Jusqu'au 24 décembre, le site jachetebelge.be qui regroupe plus de 2000 références apportera chaque jour son lot d'inspirations à travers un "gift guide" thématique rempli d'articles locaux pour les vegans, les minimalistes, les frileux, les sportifs,... et bien plus encore.

Il s'agit d'une initiative de Flanders DC, MAD Home of Creators et Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM).

Lire aussi: mymarket.brussels, la vitrine en ligne bruxelloise qui valorise les achats locaux

