L'art de jouir

Ce n'est pas un secret et on a beau le déplorer : le sexe reste encore un terrain brûlant dans le monde de l'art. Gustave Courbet n'y changera rien. Pas de quoi être surpris quand on constate le temps qui a été nécessaire pour que la médecine puisse s'en emparer de façon scientifique. C'est donc toujours avec beaucoup de respect que l'on regarde les travaux des plasticiens assumant cette confrontation avec ce qui est peut-être le tabou ultime de notre société.