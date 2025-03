Un personnage toujours en pantalon et un autre systématiquement en robe: les pictogrammes signalant les toilettes des hommes et des femmes « ont reflété et alimenté » les stéréotypes de genre pendant des décennies, constate le psychiatre français Serge Tisseron, qui publie mercredi un livre sur le sujet.

Ces images symboliques ont tendance désormais à être remplacées par d’autres, plus neutres, explique-t-il dans Au fond du couloir à gauche, basé sur sa collection d’environ 200 pictogrammes de toilettes, photographiés sur les portes des lieux d’aisance de divers endroits, principalement en France et aux Etats-Unis.

Pourquoi des pictogrammes pour indiquer les toilettes?

Les toilettes séparées se sont développées au début du XXe siècle, lorsque les femmes commencent à investir l’espace public, à une époque où on estime qu’elles doivent être protégées des hommes.

Dans un premier temps, les mots « hommes » et « femmes » sont affichés sur les portes, décrit à l’AFP Serge Tisseron. Mais pour les voyageurs étrangers, il était « difficile de se repérer ». Avec le développement du tourisme, l’idée d’avoir des « images qui soient lues universellement » a donc « fait son chemin dans les années 1950 ».

Le mouvement débute au Japon: le pays prévoit un langage visuel universel pour les visiteurs qui s’y rendront à l’occasion des Jeux olympiques de 1964.

Une vision stéréotypée masculine

Les premiers pictogrammes produits en série représentent des silhouettes stylisées, d’homme en pantalon et de femme en jupe ou en robe. En parallèle, de nombreux propriétaires de lieux choisissent de créer leurs propres images, précise Serge Tisseron.

Personnages en tenues élégantes de différentes époques, portraits d’ancêtres, objets (gants délicats ou basiques, revolver ou chaussure à talon) apparaissent sur les portes des toilettes.

Principale tendance: les images masculines avec des personnages aux « épaules larges » et des accessoires tel qu’une canne, inspirent « la force », tandis que les féminines « évoquent soit la maternité, avec un bassin extrêmement large, soit la séduction », analyse le psychiatre. Des représentations en grande majorité « fabriquées par les hommes ».

Une lente évolution

Tout au long du XXe siècle, les habitudes et comportements des deux sexes ont considérablement changé. Par exemple, au niveau vestimentaire, les femmes ont adopté les pantalons, shorts et T-shirts.

« La mode a évolué mais les représentations du masculin et du féminin ont eu plus de peine à suivre », commente Serge Tisseron. Les pictogrammes sont ainsi longtemps « restés prisonniers de l’imagerie traditionnelle ».

Principale évolution au cours de cette période, selon lui: la diffusion dans les années 1970-1980 des pictogrammes abstraits, des personnages composés entièrement de figures géométriques. Mais représentant toujours des épaules larges et un bassin fin pour monsieur, l’inverse pour madame.

Des images qui nous influencent

On ne leur jette qu’un rapide coup d’œil avant de pousser la porte des WC, mais on est confronté tous les jours à ces symboles stéréotypés.

Or, les images qui se répètent « marquent notre imaginaire », pointe Serge Tisseron. Ces pictogrammes « influencent notre représentation de ce qu’est un homme et une femme », comme le font d’autres visuels, par exemple les publicités.

Des militants et associations dénoncent le marketing stéréotypé et son impact depuis plusieurs années. C’est le cas par exemple de Pépite Sexiste, qui dénonce le sexisme ordinaire en particulier sur les réseaux sociaux. En revanche, « jusqu’à présent, la signalétique genrée des toilettes n’avait pas été pointée du doigt comme portant la même responsabilité », observe le psychiatre.

Vers plus de neutralité?

Ces pictogrammes stéréotypés entretiennent des « normes » qui « ne correspondent plus à l’état de la société » d’aujourd’hui, remarque Serge Tisseron. Résultat: ils commencent à être remplacés par de nouveaux symboles plus « neutres », soit les indications « toilettes » ou « WC », soit des images « qui incluent la notion de diversité de genre ».

De nouveaux personnages apparaissent, certains humoristiques: des femmes en pantalon, des personnes mi-homme mi-femme ou encore des extra-terrestres.

Les toilettes deviennent ainsi mixtes, un concept toutefois loin de faire l’unanimité. Ses défenseurs soulignent que cela facilite le quotidien des personnes transgenres, tandis que ses opposants craignent que les femmes y soient moins en sécurité.