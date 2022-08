Un autoportrait culte de Frida Kahlo visible pour la première fois en 25 ans

Un autoportrait emblématique de l’artiste mexicaine Frida Kahlo, à ce jour le tableau latino-américain le plus cher de l’histoire, est exposé pour la première fois depuis un quart de siècle dans un musée de Buenos Aires.

« Diego y yo » (Diego et moi), réalisé par Frida Kahlo 1949, avait été acquis en novembre pour 34,9 millions de dollars aux enchères à New York, pour la « Collection Eduardo F. Costantini », le chef d’entreprise et collectionneur argentin, fondateur du Musée des arts latino américains (Malba) de Buenos Aires.

Le tableau sera à partir de vendredi la principale attraction de l’exposition « Tercer Ojo » (Troisième oeil), où Eduardo Costantini présentera sa collection privée, avec également des oeuvres du Cubain Wifredo Lam, des Mexicains Miguel Covarrubias et Rosa Rolanda, du Brésilien Vicente do Rego Monteiro. « Pour moi, Frida est une artiste unique. Elle a une vie dramatique qu’elle raconte sans honte, de manière spontanée et ouverte.

Une vie dramatique

Je crois que c’est précisément ce que les gens aiment chez elle », a dit mercredi Eduardo Costantini de cette icône du féminisme décédée en 1954 à 47 ans. L’exposition du Malba, présentée mercredi à la presse, propose plus de 240 oeuvres, dont bon nombre n’avaient pas été exposées en public depuis près d’une trentaine d’années.

C’est le cas de « Diego y yo », depuis 1998, a souligné Eduardo Costantini. En s’adjugeant pour 34,9 millions de dollars chez Sotheby’s, « Diego y yo », auparavant aux mains d’un collectionneur, était devenu de loin le tableau latino-américain le plus cher de l’histoire, surpassant le record de Diego Rivera, pour un tableau (« Los Rivales », 1931) vendu 9,76 millions USD aux enchères en 2018.