Les prochains jours, de nouvelles régions d'Europe adopteront le code rouge, avec les consignes qui vont avec. Voici à quoi vous attendre

La semaine passée, les Pays-Bas et Malte passaient au rouge, tandis qu'il y a deux semaines c'étaient l'Espagne et le Portugal, au moment où la Grèce, la Croatie et le Sud de la France passaient au orange/

Pour cette dernière semaine de juillet, c'est au tour d'autres régions de venir grossir la liste de celles passées au rouge, à partir du 28 juillet.

Ainsi :

En Grèce : Égée du Sud, Épire, Thessalie, les îles ioniennes

En Espagne: Ceuta

En France: la Corse du Sud, la Guadeloupe

En Irlande: la totalité du pays

Monaco

Pour consulter la liste des pays et de leur code couleur mis à jour, rendez-vous sur www.info-coronavirus.be

