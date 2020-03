Ces pays qui interdisent l'entrée aux Européens, placent les touristes en quarantaine voire ferment leurs frontières

Les quelques jours qui viennent de s'écouler ont vu les fermetures de frontières aux étrangers et en particulier aux Européens, se multiplier. Certains pays ou certaines régions organisent des mises en quarantaine pour les touristes et autres visiteurs. Pour cette raison, et afin d'éviter les situations problématiques, le Ministère des Affaires étrangères déconseille désormais les voyages à l'étranger aux Belges.