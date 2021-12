En images: les bibliothèques universitaires les plus populaires selon Instagram

Étudier dans l'une de ces belles bibliothèques universitaires doit être en soi un véritable plaisir en soi. Mais il est également agréable de les voir de l'extérieur et de l'intérieur, comme un simple visiteur. Et c'est sans doute pour cela que leurs photos sont nombreuses sur Instagram.

En images: Tour du monde des plus belles bibliothèques

La Knowledge Academy voulait connaître la popularité des différentes bibliothèques universitaires auprès des visiteurs. Elle a donc examiné de plus près plus de 300 de ces lieux de savoir, et passé au crible le nombre de hashtags qui s'y référaient sur Instagram. Cet examen représentant finalement un bon indicateur de la popularité de ces lieux dont l'intérêt premier n'est pourtant pas forcément l'esthétique.

La magnifique Radcliffe Camera de l'université d'Oxford est la plus partagée sur Instagram avec plus de 40.000 hashtags. En deuxième position, avec plus de 22.000 hashtags, on se trouve la bibliothèque John Rylands de l'université de Manchester, également située au Royaume-Uni. La célèbre bibliothèque du Trinity College de Dublin, qui abrite le Livre de Kells écrit en 800, arrive quant à elle en troisième position avec plus de 18.000 hashtags.







Bibiothèques universitaires © Getty Images 1. Radcliffe Camera, Université d'Oxford au Royaume-Uni







Bibiothèques universitaires © Getty Images 2. Bibliothèque John Rylands, Université de Manchester au Royaume-Uni







Bibiothèques universitaires © Getty Images 3. Bibliothèque du Trinity College à Dublin, Irlande







Bibiothèques universitaires © Getty Images 4. Bibliothèque Suzzallo, Université de Washington aux États-Unis







Bibiothèques universitaires © Getty Images 5. Bibliothèque Butler, Université de Columbia à New York aux États-Unis







Bibiothèques universitaires © Getty Images 6. Bibliothèque Widener, Université Harvard à Cambridge, Massachusetts, États-Unis







Bibiothèques universitaires © Getty Images 7. Maughan Library, King's College London au Royaume-Uni







Bibiothèques universitaires © Getty Images 8. Bibliothèque Powell, UCLA à Los Angeles, États-Unis







Bibiothèques universitaires © Getty Images 9. Biblioteca Joanina, Université de Coimbra au Portugal







Bibiothèques universitaires © Getty Images 10. Bibliothèque George Peabody, Université John Hopkins dans le Maryland, États-Unis







Bibiothèques universitaires © Getty Images 11. Bibliothèque de l'Université de Cambridge à Cambridge, Royaume-Uni







Bibiothèques universitaires © Getty Images 12. Sterling Memorial Library, Yale University dans le Connecticut, États-Unis







Bibiothèques universitaires © Getty Images 13. Bibliothèque Bobst, Université de New York aux États-Unis







Bibiothèques universitaires © Getty Images 14. Bibliothèque Weston, Université d'Oxford au Royaume-Uni







Bibiothèques universitaires © Getty Images 15. Bibliothèque de la Maison du Sénat, Université de Londres au Royaume-Uni







Bibiothèques universitaires © Getty Images Bibliothèque de l'Université de Delft aux Pays-Bas







Bibiothèques universitaires © Getty Images 17. Bibliothèque LSE, The London School of Economics and Political Science au Royaume-Uni







Bibiothèques universitaires © Getty Images 18. La bibliothèque Sir Duncan Rice, Université d'Aberdeen au Royaume-Uni







Bibiothèques universitaires © Getty Images 19. Bibliothèque de l'Université métropolitaine de Manchester, Université métropolitaine de Manchester au Royaume-Uni