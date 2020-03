En images: Venise, vidée de ses touristes pour cause de coronavirus

Depuis quelques années, quand on pense à Venise, on a tous en tête ses images de places bondées, ponts surpeuplés, paquebots démesurés, lagune embouteillée. Le tourisme de masse était devenu la réalité quotidienne de la cité vénitienne, les habitants de Venise et les autorités tirant d'ailleurs le signal d'alarme quant aux conséquences sur leur ville. Mais en quelques jours, le spectacle est soudain tout autre, pour cause de coronavirus.

