Les 28 plus chouettes villes pour un citytrip en hiver

Plus au sud que Madrid et Barcelone, Séville offre des températures très douces en hiver, ce qui en fait une destination idéale en cette période. La capitale andalouse regorge de trésors architecturaux hérités de son passé arabe, mais aussi de terrasses ensoleillées. L'hébergement est bon marché, et la foule est moins dense dans les hauts lieux touristiques comme la cathédrale de Séville et sa Giralda, ainsi qu'aux jolis jardins d'Alcazar. Ne manquez pas de goûter aux tapas et à la vie nocturne, qui constituent à eux seuls une très bonne raison d'y aller !