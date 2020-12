Les Fagnes ont connu un afflux massif de touristes d'un jour. Ce lundi, la police est intervenue à plusieurs reprises pour réguler la circulation et éviter le parking irrégulier.

Des touristes belges, essentiellement venus de Flandre, ont fait le déplacement vers l'est du pays pour admirer les paysages enneigés et se ressourcer alors que les balades restent l'une des seules formes de sorties autorisées, indiquent les autorités locales. Ce lundi, la police est intervenue à plusieurs reprises pour réguler la circulation et éviter le parking irrégulier.

"On a été confrontés à un afflux massif de touristes", confirme Daniel Stoffels, le bourgmestre de Waimes, qui regrette le manque de civisme de certains. "Les balades sont les seules possibilités de sortie. Les gens ne peuvent plus aller au cinéma avec leurs enfants, ceux qui d'ordinaire partent en vacances au ski n'ont pas pu le faire. Je comprends la situation mais on demande aux gens d'être responsables, d'être équipés de pneus neige, de respecter les interdictions d'accès et de stationnement mais aussi de protéger notre nature en restant sur les chemins de balades et en ne jetant par leurs déchets n'importe où."

Ce lundi, la police est intervenue à plusieurs reprises pour réguler la circulation et éviter le parking irrégulier. "Dimanche, des voitures mal stationnées ont empêché le passage d'une ambulance qui devait prendre en charge une personne qui avait fait une chute sur la piste de ski d'Ovifat, interdite d'accès", ajoute la zone de police Stavelot-Malmedy.

Des touristes belges, essentiellement venus de Flandre, ont fait le déplacement vers l'est du pays pour admirer les paysages enneigés et se ressourcer alors que les balades restent l'une des seules formes de sorties autorisées, indiquent les autorités locales. Ce lundi, la police est intervenue à plusieurs reprises pour réguler la circulation et éviter le parking irrégulier."On a été confrontés à un afflux massif de touristes", confirme Daniel Stoffels, le bourgmestre de Waimes, qui regrette le manque de civisme de certains. "Les balades sont les seules possibilités de sortie. Les gens ne peuvent plus aller au cinéma avec leurs enfants, ceux qui d'ordinaire partent en vacances au ski n'ont pas pu le faire. Je comprends la situation mais on demande aux gens d'être responsables, d'être équipés de pneus neige, de respecter les interdictions d'accès et de stationnement mais aussi de protéger notre nature en restant sur les chemins de balades et en ne jetant par leurs déchets n'importe où." Ce lundi, la police est intervenue à plusieurs reprises pour réguler la circulation et éviter le parking irrégulier. "Dimanche, des voitures mal stationnées ont empêché le passage d'une ambulance qui devait prendre en charge une personne qui avait fait une chute sur la piste de ski d'Ovifat, interdite d'accès", ajoute la zone de police Stavelot-Malmedy.