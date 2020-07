Outre les lieux fermés, le masque buccal est obligatoire à partir du samedi 25 juillet dans certains lieux couverts en Belgique. Marchés extérieurs, brocantes, rues commerçantes, mais aussi certains sites où la fréquentation rend préférable d'instituer le port obligatoire. Voici ceux qui en font d'ores et déjà partie. Sachant que cette liste est amenée à évoluer.

Pour éviter toutes déceptions, un conseil : prévoyez des masques buccaux pour toutes les personnes avec qui vous vous rendez dans ces endroits. Le plus souvent, comme l'indique les mesures gouvernementales, le port du masque, quand il est exigé, l'est pour les personnes de +12 ans. Son port se généralisant, il vaut toujours mieux le tenir à disposition pour répondre aux exigences des endroits que vous visez. Rappelons que la distanciation physique et le respect des bulles sociales sont deux autres critères essentiels pour endiguer la prpagation du virus. Des mesures sont susceptibles d'être prises dans les heures et jours qui viennent, donc cette liste qui suit est elle-même susceptile d'être mise à jour.

Côté belge

Nieuport, Blankenberg, et Zeebrugge exigent le port du masque sur la digue.

Walibi

Dès ce samedi 25 juillet, le masque sera rendu obligatoire dans les files d'attentes, dans les boutiques ou sur les attractions, le port du masque sera où les visiteurs seront autorisés à retirer leur masque une fois installés à table.

Domaine de Chevetogne

Sur sa page Facebook, le Domaine provincial annonce dès ce vendredi que le masque sera obligatoire dès ce samedi 25 juillet 2020. "Ce qui était valable uniquement pour les bâtiments devient la norme pour tous les espaces du parc. Pour votre visite dans le parc, merci de vous munir d'un masque pour CHAQUE personne de plus de 12 ans afin de respecter cette règle. "

Le Domaine provincial d'Hélécine

Ici aussi, le port du masque sera obligatoire pour toute personne de 12 ans et plus, dans la plaine de jeux et le week-end à partir de 11h pour tous les déplacements dans le parc. Même s'il n'est pas obligatoire le reste du temps, le port du masque est fortement recommandé.

Zoo de Plankendael

Le port d'un masque buccal pour les +12ans) estobligatoirepartout sur le site. Donc dans les bâtiments, les toilettes et éventuellement les points horeca take-away et surtout là où la distanciation sociale de 1,5 m ne peut pas être respectée. Des masques sont aussi disponibles dans les boutiques du zoo.

Popsaland

Le groupe Plopsa a décidé de renforcer les mesures dans les parcs d'attractions. Ces dernières semaines, le port du masque buccal a déjà été rendu obligatoire dans certaines files d'attente, attractions et magasins. Ces zones seront élargies à partir de samedi. Cela signifie que vous devrez dorénavant porter un masque dans la zone d'arrivée (aux caisses et aux portes d'entrée). Le port du masque sera également obligatoire dans toutes les files d'attente et les zones intérieures (notamment les toilettes). On peut se déplacer dans le restaurant qu'avec un masque, mais il n'est pas obligatoire à table.

Plopsa enregistrera également tous les visiteurs, à l'instar du parc Holiday Park, en Allemagne, où c'est déjà une une exigence du gouvernement. www.plopsa.be.

Cinéma en plein air

Bien qu'elles se déroulent en plein air, et avec un public restreint, les projections en plein air du festival Bruxelles fait son cinéma exigent, à l'instar des séances traditionnelles au cinéma, exigent le port du masque pour venir y assister.

Durbuy

Dans la petite mais néanmoins très touristique ville de Durbuy, le port du masque est obligatoire sur le périmètre de la Petite Batte - Bomal s/Ourthe.

Bruges

La ville de Bruges a développé l'appli YouFlanders. Grâce à l'application, vous savoir en temps réels quels endroits sont encombrés et où les mesures Covid s'appliquent. (Disponible dans Google Play et Apple Store.) Le port d'un masque buccal est désormais obligatoire dans tous les bâtiments publics et dans les zones et les rues commerçantes les plus fréquentées de notre ville.

. © DR

Gand

À Gand, le port du masque buccal est obligatoire pour toutes les manifestations organisées sur le territoire, quel que soit le nombre de participants. Les événements qui se déroulent à l'extérieur et où il n'y a pas de restauration seront également soumis à l'obligation de porter un masque buccal. Une vaste zone commerçante sera aussi soumise à cette mesure dès ce week-end, où les agents veilleront à ce qu'elle soit respectée par les visiteurs. À partir du samedi, sur les manifestations en plein air avec restauration, le masque devient aussi obligatoire, sauf à table. Aucune règle n'a encore été établie pour les événements en plein air sans service de restauration. Ce week-end, une édition limitée des Fêtes de Gand s'achève par quelques concerts, avec un public très restreint, mais a priori , la nouvelle règle ne s'applique pas. L'obligation de porter un masque buccal s'applique à tous les événements qui seront organisés dans la période à venir, tant en intérieur qu'en extérieur, quel que soit le nombre de participants.

Anvers

Le port du masque sera obligatoire sur les marchés, les kermesses et dans tout espace ouvert au public. Cette mesure ne s'applique toutefois pas aux lieux de consommation où la distance de sécurité de 1,5 mètre peut être respectée. "Boire un verre dans un café reste permis, mais le port du masque sera obligatoire pour se rendre aux toilettes, par exemple", a précisé la Ville. Les clients de bars et restaurants devront confier leurs coordonnées de tous les clients, de sorte à ce que ceux-ci puissent être rapidement contactés si nécessaire.

Pour éviter toutes déceptions, un conseil : prévoyez des masques buccaux pour toutes les personnes avec qui vous vous rendez dans ces endroits. Le plus souvent, comme l'indique les mesures gouvernementales, le port du masque, quand il est exigé, l'est pour les personnes de +12 ans. Son port se généralisant, il vaut toujours mieux le tenir à disposition pour répondre aux exigences des endroits que vous visez. Rappelons que la distanciation physique et le respect des bulles sociales sont deux autres critères essentiels pour endiguer la prpagation du virus. Des mesures sont susceptibles d'être prises dans les heures et jours qui viennent, donc cette liste qui suit est elle-même susceptile d'être mise à jour. Côté belgeNieuport, Blankenberg, et Zeebrugge exigent le port du masque sur la digue. WalibiDès ce samedi 25 juillet, le masque sera rendu obligatoire dans les files d'attentes, dans les boutiques ou sur les attractions, le port du masque sera où les visiteurs seront autorisés à retirer leur masque une fois installés à table.Domaine de Chevetogne Sur sa page Facebook, le Domaine provincial annonce dès ce vendredi que le masque sera obligatoire dès ce samedi 25 juillet 2020. "Ce qui était valable uniquement pour les bâtiments devient la norme pour tous les espaces du parc. Pour votre visite dans le parc, merci de vous munir d'un masque pour CHAQUE personne de plus de 12 ans afin de respecter cette règle. " Le Domaine provincial d'Hélécine Ici aussi, le port du masque sera obligatoire pour toute personne de 12 ans et plus, dans la plaine de jeux et le week-end à partir de 11h pour tous les déplacements dans le parc. Même s'il n'est pas obligatoire le reste du temps, le port du masque est fortement recommandé. Zoo de Plankendael Le port d'un masque buccal pour les +12ans) estobligatoirepartout sur le site. Donc dans les bâtiments, les toilettes et éventuellement les points horeca take-away et surtout là où la distanciation sociale de 1,5 m ne peut pas être respectée. Des masques sont aussi disponibles dans les boutiques du zoo.PopsalandLe groupe Plopsa a décidé de renforcer les mesures dans les parcs d'attractions. Ces dernières semaines, le port du masque buccal a déjà été rendu obligatoire dans certaines files d'attente, attractions et magasins. Ces zones seront élargies à partir de samedi. Cela signifie que vous devrez dorénavant porter un masque dans la zone d'arrivée (aux caisses et aux portes d'entrée). Le port du masque sera également obligatoire dans toutes les files d'attente et les zones intérieures (notamment les toilettes). On peut se déplacer dans le restaurant qu'avec un masque, mais il n'est pas obligatoire à table. Plopsa enregistrera également tous les visiteurs, à l'instar du parc Holiday Park, en Allemagne, où c'est déjà une une exigence du gouvernement. www.plopsa.be. Cinéma en plein airBien qu'elles se déroulent en plein air, et avec un public restreint, les projections en plein air du festival Bruxelles fait son cinéma exigent, à l'instar des séances traditionnelles au cinéma, exigent le port du masque pour venir y assister.DurbuyDans la petite mais néanmoins très touristique ville de Durbuy, le port du masque est obligatoire sur le périmètre de la Petite Batte - Bomal s/Ourthe.BrugesLa ville de Bruges a développé l'appli YouFlanders. Grâce à l'application, vous savoir en temps réels quels endroits sont encombrés et où les mesures Covid s'appliquent. (Disponible dans Google Play et Apple Store.) Le port d'un masque buccal est désormais obligatoire dans tous les bâtiments publics et dans les zones et les rues commerçantes les plus fréquentées de notre ville.Gand À Gand, le port du masque buccal est obligatoire pour toutes les manifestations organisées sur le territoire, quel que soit le nombre de participants. Les événements qui se déroulent à l'extérieur et où il n'y a pas de restauration seront également soumis à l'obligation de porter un masque buccal. Une vaste zone commerçante sera aussi soumise à cette mesure dès ce week-end, où les agents veilleront à ce qu'elle soit respectée par les visiteurs. À partir du samedi, sur les manifestations en plein air avec restauration, le masque devient aussi obligatoire, sauf à table. Aucune règle n'a encore été établie pour les événements en plein air sans service de restauration. Ce week-end, une édition limitée des Fêtes de Gand s'achève par quelques concerts, avec un public très restreint, mais a priori , la nouvelle règle ne s'applique pas. L'obligation de porter un masque buccal s'applique à tous les événements qui seront organisés dans la période à venir, tant en intérieur qu'en extérieur, quel que soit le nombre de participants.Anvers Le port du masque sera obligatoire sur les marchés, les kermesses et dans tout espace ouvert au public. Cette mesure ne s'applique toutefois pas aux lieux de consommation où la distance de sécurité de 1,5 mètre peut être respectée. "Boire un verre dans un café reste permis, mais le port du masque sera obligatoire pour se rendre aux toilettes, par exemple", a précisé la Ville. Les clients de bars et restaurants devront confier leurs coordonnées de tous les clients, de sorte à ce que ceux-ci puissent être rapidement contactés si nécessaire.