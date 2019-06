Mon voisin de bureau n'aime pas les crustacés. Si cette info n'a rien de capital, sachez que c'est ainsi que commença mon épopée puisque j'acceptai, non sans enthousiasme, de prendre son relais pour cette plongée journalistique dans le terroir septentrional pur jus (de fruits de mer) - les pistolets garnis de crevettes fraîchement épluchées, c'est mon truc.

Le D-day venu, me voilà donc au ralenti sur l'E40, avec dans les oreilles la bande-son lancinante d'une pré-ado bougonnant un "c'est une blague, on a un jour de congé et on va se taper la pêche à la crevette!" Tout ça avec une tendre moitié déplorant ce débarquement en pleine marée noire post-électorale... Une fois arrivés à sa ferme, Gunther Vanbleu, notre hôte-pêcheur, nous fait cependant oublier le trajet et nous présente la grosse Martha, un sculptural canasson brabançon de 950 kilos au plantureux popotin, tirant des boulet...