Chaque année, le salon du vélo et de la marche à Gand élit les promenades de l'année. Les gagnants ne seront normalement annoncés que le 13 février 2021, mais voici déjà celles qui ont été sélectionnées en Belgique. Histoire d'avoir de l'inspiration pour se dégourdir les jambes.

Le GR 561 : Kempen - Maaspad

C'est un sentier de grande randonnée de plus de 200 km entre Diest et Maastricht, mais la grande majorité du parcours s'effectue en Belgique. Il passe notamment par Lommel et Bree. Vous marchez d'une réserve naturelle à l'autre et découvrez au passage des landes, des marais, des forêts et longez le lit de rivières. Aux détours de certains chemins, vous pourrez aussi apercevoir d'anciens moulins à eau et des vestiges des mines.

Randonnées en Boucle dans la province du Luxembourg

Ces seize sentiers de randonnée traversent la province belge du Luxembourg et d'une longueur variant entre 10 et 25 kilomètres, toutes des randonnées d'un jour. Vous vous promenez à travers toute la beauté que les Ardennes ont à offrir : forêts denses, rivières sinueuses, affleurements rocheux, prairies, belles vallées et villages ici et là.

Promenade dans le RivierPark Maasvallei

Le RivierPark Maasvallei constitue un parc paysager transfrontalier entre la Belgique et les Pays-Bas et dont le coeur est la Meuse. Il existe un grand nombre de petites randonnées, mais vous pouvez également opter pour le nouvel itinéraire longue distance de 137 kilomètres qui a été désigné "itinéraire de l'année".

GR entre Louvain et Bruxelles dans le Dijleland

Cet itinéraire dans le Dijleland autour de Louvain a récemment été étendu de 167 à 182 kilomètres. Le tracé allie nature et de culture. Vous commencez dans le centre historique de Louvain et traversez des réserves naturelles telles que le Doode Bemde, Grootbroek, la forêt de Soignes, Rodebos, Mechels Broek et le Bertembos. Sur le plan culturel, le Grand Béguinage de Louvain, le château d'Arenberg, le centre historique de Malines ainsi que l'ancien moulin de Rotselaar sont au programme.

Réseau de randonnées "De Merode" dans le Brabant flamand

Le réseau de randonnée de Merode a récemment été complété par pas moins de 170 kilomètres de nouveaux parcours à Aarschot, Montaigu-Zichem et Diest. Le réseau s'étend sur les provinces d'Anvers, du Brabant flamand et du Limbourg et relie la Campine au Hageland.

Les promenades de la vallée de la Grande Gette

Avec une longueur totale de 510 kilomètres, cet itinéraire traverse la vallée de la Gette en long et en large. Le trajet englobe tous les champs et les vergers d'arbres fruitiers entre Tirlemont, Hoegaarden et Landen. Découvrez aussi le charmant village de Lumay, avec ses paisibles collines et ses chemins creux.

Les trails du Westhoek

Three Westhoek Trails, c'est trois promenades sportives dans le Westhoek. Le point de départ diffère du point d'arrivée, mais vous pouvez facilement revenir à votre point de départ grâce aux transports en communs (et en gardant les mesures de sécurité). Les itinéraires traversent la belle vallée de l'Yzer et ont une longueur qui varie entre 12 et 19 kilomètres.

