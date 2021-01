Il n'y a pas qu'en Belgique que le secteur touristique a été contraint de se réinventer pour séduire sa population locale. La preuve en cinq initiatives insolites - ou farfelues - observées partout dans le monde.

1-- A Singapour, au coeur du fameux aéroport de Changi - dont le décor arbore notamment une jungle et la plus grande cascade intérieure du globe -, les touristes peuvent passer la nuit dans une tente de glamping climatisée.

2-- En Nouvelle-Zélande, la compagnie Air New Zealand a lancé les "mystery breaks" proposant de réserver des vacances dont la destination - l'Australie maximum - n'est révélée que 48 heures avant le départ.

3-- En Suède, dans le Värmland, un couple a ouvert un restaurant à ciel ouvert et... à un seul client, pour qui la table a été plantée au milieu d'une prairie et dont le dîner est servi via une tyrolienne afin de respecter la distanciation.

Bord för en, restaurant suèdois © DR

Pour en savoir plus >>> Bord för en, le micro-restaurant pour un seul client dans la campagne suédoise

4-- A Fernando de Noronha, archipel paradisiaque situé au large du Brésil, seuls les touristes ayant été atteints par le coronavirus ont pu poser leurs valises afin de s'offrir une convalescence enchantée.

© GETTY IMAGES

5--A Pattaya, en Thaïlande, un avion désaffecté a été transformé en bar éphémère où l'on peut visiter le cockpit, découvrir le confort de la première classe ou manger dans ces bonnes vieilles barquettes en alu qui manquent beaucoup à certains.

© Belgaimages

1-- A Singapour, au coeur du fameux aéroport de Changi - dont le décor arbore notamment une jungle et la plus grande cascade intérieure du globe -, les touristes peuvent passer la nuit dans une tente de glamping climatisée.2-- En Nouvelle-Zélande, la compagnie Air New Zealand a lancé les "mystery breaks" proposant de réserver des vacances dont la destination - l'Australie maximum - n'est révélée que 48 heures avant le départ. 3-- En Suède, dans le Värmland, un couple a ouvert un restaurant à ciel ouvert et... à un seul client, pour qui la table a été plantée au milieu d'une prairie et dont le dîner est servi via une tyrolienne afin de respecter la distanciation. 4-- A Fernando de Noronha, archipel paradisiaque situé au large du Brésil, seuls les touristes ayant été atteints par le coronavirus ont pu poser leurs valises afin de s'offrir une convalescence enchantée. 5--A Pattaya, en Thaïlande, un avion désaffecté a été transformé en bar éphémère où l'on peut visiter le cockpit, découvrir le confort de la première classe ou manger dans ces bonnes vieilles barquettes en alu qui manquent beaucoup à certains.