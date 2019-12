Dans l'industrie du voyage, le bien-être est le marché qui, aujourd'hui, se développe le plus rapidement, avec un taux de croissance de 6,5% par an. Deux fois celui du tourisme en général. Le secteur a engrangé près de 600 milliards d'euros en 2017, selon les derniers chiffres publiés par le Global Wellness Institute... qui le voit bien frôler les 900 milliards d'ici à 2022.

Autre observation intéressante: une étude du Travelmarket Report rapporte que le voyageur "bien-être" dépense sans sourciller 59% de plus que le touriste "normal". Raison d'un tel engouement? Dans un monde toujours plus in...