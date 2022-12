L’endométriose touche une femme sur dix, pouvant entraîner des douleurs extrêmes et l’infertilité. La France est le premier pays d’Europe à élaborer un plan d’action national contre la maladie. Le président Macron estime qu’il ne s’agit pas d’une «maladie des femmes, mais de notre société tout entière». Il débloquera, entre autres, 20 millions d’euros pour la recherche scientifique, afin de travailler sur les causes de cette pathologie, encore inconnue, et ainsi la traiter de façon adéquate. D’autant qu’à l’heure actuelle, il faut en moyenne sept ans pour qu’un diagnostic soit posé. Selon les experts, notre pays a également besoin d’un tel plan d’action.