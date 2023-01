1 Le sofa roi

Le marché digital international de design 1stDibs interroge chaque année les architectes d’intérieur des quatre coins du monde pour connaître leurs centres d’intérêt et prédire les prochaines tendances. A la question «quels sièges iconiques recherchez-vous le plus?», la deuxième réponse la plus citée est le Serpentine Sofa de Vladimir Kagan (1927-2016), juste après le Lounge Chair des Eames. Celui qui est né en Allemagne, mais a émigré en 1938 à New York pour fuir le nazisme, a rapidement connu le succès avec ses meubles sculpturaux. Le créateur avait à peine 22 ans quand il a imaginé le Serpentine Sofa. La forme incurvée de ses chaises et sièges a été influencée par la courbure de la colonne vertébrale, bien avant qu’il ne soit question d’ergonomie.