10 Une cosmétique qui se mange

Les liens entre l’industrie cosmétique et celle en plein boom des compléments alimentaires ne vont faire que se renforcer. Ainsi, certaines marques de soins n’hésitent plus à proposer des gélules ou des poudres. Comme la star de TikTok Glow Recipe mais aussi My Blend, lancé par le fils du fondateur de Clarins. Plus audacieux encore, Ulé a imaginé un produit deux-en-un. Soit un cocktail d’huiles qu’on peut à la fois appliquer et boire, pour apporter à la peau un complément de nutrition. Désormais disponible en Belgique, la marque qui appartient au groupe Shiseido est l’une des rares à cultiver ses actifs dans une ferme verticale. Une piste regardée de près par tout un secteur tant on sait à quel point la pression sur les terres cultivables va se faire sentir dans un avenir proche.