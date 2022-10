C’est la hausse des recherches de bottes slouchy enregistrées par la plate-forme Stylight. «Slou»-quoi? Signifiant à la fois «ample» et «avachi» dans la langue de Shakespeare, le terme fait référence aux bottes ruisselant sur le mollet et formant des vaguelettes de matière autour des chevilles, aussi cultes dans les eighties qu’au début des années 2000. Pas votre genre? Les ballerines, de préférence à brides, font également un retour tendance, quoique plus mitigé, les recherches ayant augmenté de 39% seulement.