2 Le petit nouveau

Ludovic de Saint Sernin est le nouveau directeur artistique d’Ann Demeulemeester. La maison l’a annoncé à l’aide d’une série de photos du créateur habillé de pièces des archives de la marque. Né en Belgique, il a grandi à Paris, où il a étudié à l’Ecole supérieure des arts appliqués Duperré. En 2017, il a fondé son propre label fort de créations sensuelles, gender-fluid et compte parmi ses fans les stars Dua Lipa et Hailey Bieber. Son premier défilé à la Fashion Week de Paris en mars 2023 est des plus attendus.