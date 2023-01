C’est le temps qu’on passerait en moyenne chaque jour sur les réseaux sociaux. Une durée que Le Slibard ambitionne de réduire avec le nouveau boxer de sa collection Challenge, le Scroll Free Day. Un modèle que la marque décrit comme «fun et engagé», et qui met au défi les hommes de rester loin de Facebook, Twitter, Instagram et Cie lorsqu’ils le portent. Comment? En évoquant, illustrations à l’appui, certaines des activités auxquelles ils pourraient occuper ces 2h30, par exemple, lire la presse, écouter de la musique… Ou mettre le contenu de leur sous-vêtement à profit?

29 euros, disponible sur leslibard.com