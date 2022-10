3 adresses qui tournent rond

Des bons plans pour éviter aux fans de design circulaire de tourner en rond.

1—En plein cœur de Liège, le Relab ne se contente pas d’aider les apprentis makers à prototyper leurs idées pour réaliser rapidement et facilement objets, outillages et produits. Le fablab peut également modéliser des pièces cassées et les imprimer en 3D pour que votre meuble préféré soit à nouveau comme neuf.

relab.be

2—A Jambes, c’est une double réhabilitation qui vient d’être mise sur les rails, puisque le hall de la gare locale, déserté par son guichet, accueille désormais Les Ateliers de la Bicyclette, un atelier de réparation de vélo, désireux de mettre en avant la bécane de seconde main.

lesateliersdelabicylette.be

3—Plusieurs fois par an, le Repair Café de Marchienne-au-Pont s’invite au supermarché participatif Coopeco. Une initiative pensée pour «créer du lien social», mais aussi pour lutter contre l’obsolescence programmée, un objet réparé à la fois. Prochaine session ce samedi 22 octobre.

repairtogether.be