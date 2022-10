3 questions à Sara Boxus, leader Design circulaire à Wallonie Design

Des bons plans pour éviter aux fans de design circulaire de tourner en rond.

En pleine crise des matériaux et de l’énergie, quelles réponses le design circulaire peut-il apporter?

Le design pour la circularité facilite l’implémentation des principes de l’économie circulaire, à savoir l’éradication des déchets et de la pollution, la réutilisation des ressources (pour éviter d’utiliser systématiquement des matières vierges) et la préservation et la régénération des écosystèmes. Le focus des designers est de concevoir des produits ou services, fonctionnels, qui assurent la meilleure performance possible, en minimisant les impacts négatifs tout au long de leur cycle de vie. En concevant des produits qui puissent être réemployés, réparés facilement ou reconditionnés, on réduit la production de déchets, ainsi que la dépendance de notre économie vis-à-vis de l’extraction et des importations de matières premières. In fine, on génère une valeur ajoutée maximale, durable et pérenne, tant pour les clients que pour les entreprises.

Quel rôle joue Wallonie Design dans ce processus?

Nous valorisons le design comme moteur du développement durable et économique. Notre objectif principal est d’accroître l’intégration du design dans les projets d’innovation des entreprises, en ce compris l’économie circulaire. Il est primordial d’empêcher la création de déchets et de pollution dès le départ, et régénérer la nature dès l’acte de conception. Cela exige de repenser radicalement notre façon de concevoir les process, produits et matériaux. Le designer est un acteur-clé dans cette nouvelle dynamique.

Le design de demain est donc forcément circulaire?

Il faut nuancer: le design doit intégrer plus systématiquement la circularité certes mais cela ne doit cependant pas occulter le reste des paramètres que doit prendre en compte le designer, à savoir la désirabilité, la faisabilité, la viabilité économique, l’ergonomie … et surtout les besoins réels des utilisateurs.