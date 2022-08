C’est, en nombre de jours, le temps record qu’il aura fallu à la première capsule de vêtements et accessoires estampillés SNCB pour être entièrement sold-out. La preuve que la mode déraille? Les experts ès tendances y verront plutôt le signe que la tendance à la coolification du quotidien, amorcée avec fracas par Lidl et ses sneakers cultes, est en bonne voie. Du côté de la Société nationale des chemins de fer belges, on parle de test réussi, le premier drop, rapidement réassorti, ayant démontré l’engouement des voyageurs, qui peuvent désormais arborer fièrement le nom de «leur» gare sur la poitrine. A moins d’opter pour un sac à dos ou banane, eux aussi personnalisables. Enfin, si les stocks le permettent…

Collection disponible dès 15 euros sur fanshop.belgiantrain.be