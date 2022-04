C’est le nombre d’appels reçus chaque année par le Centre Antipoisons concernant des ingestions de muguet, principalement dans le chef d’enfants qui ont mâchonné tiges et feuilles, voire bu l’eau du vase. Et le Centre de rappeler que l’ingestion d’une «grande quantité» – deux feuilles, deux tiges, cinq baies ou plus – nécessite une prise en charge à l’hôpital, toutes les parties de la plante contenant des substances irritantes et des dérivés toxiques pour le cœur. En mai, fais ce qu’il te plaît, mais pas s’il s’agit de manger du muguet.