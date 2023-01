7 Les TikTok Famous

L’influence de TikTok ne cesse de surprendre. Ainsi, le site de seconde main kaiyo.com a reporté une augmentation de 2000% des recherches pour un canapé Cloud de Restoration Hardware, datant de 2015. Ce sofa a acquis sa renommée sur TikTok grâce à Kendall Jenner, détentrice d’un exemplaire. La star a aussi rendu les chaussures Boston de Birkenstock virales, à tel point que ce modèle des 70’s est en rupture de stock presque partout. Mais c’est en beauté que l’impact de TikTok est le plus frontal. Capables de générer des millions de likes, des coups de cœur pour des looks ou des produits pas toujours neufs y ont souvent une durée de vie limitée, même si quelques articles pointus sont parvenus à s’imposer auprès de la Gen Z. Parmi eux, les masques de nuit pour les lèvres de Laneige, le sérum effet «gouttelettes de rosée» de Glow Recipe qui a récolté 100 millions de vues et les patchs pour les yeux de Pixi. Les phénomènes durant rarement plus de six mois, il faut foncer pour les découvrir.

Canapé Cloud, Restoration Hardware © National