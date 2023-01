8 Hipstorique

Quand on a des projets de rénovation ou d’aménagement, on compose volontiers un mur d’inspiration sur Pinterest. Notre comportement sur la plate-forme révèle un intérêt accru (+530%) pour les antiquités et la manière de les combiner avec des touches modernes dans un intérieur coloré. «Les boomers et la génération X cherchent à rendre leur maison unique. Ils dédaignent les pièces produites en série et réinventent les objets anciens et les rebuts», explique-t-on chez Pinterest. Autrement dit, la tendance grannycore de la génération Z est désormais adoptée par leurs parents.