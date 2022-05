C’est le poids, en grammes, de la nouvelle bouteille de champagne de la Maison Telmont, qui perd ainsi 35 grammes et réduit son empreinte carbone au passage. Car qui dit moins de verre dit moins de CO2 au niveau de la fusion et de la fabrication de ce dernier, mais également moins de carburant pour son transport. Un allègement que la maison champenoise qualifie «d’expérimentation inédite qui constituerait une grande avancée dans notre souci d’écologie». Qu’importe le flacon? S’il se préoccupe de la planète, c’est encore plus enivrant et si la Maison réussit son pari, les premières bouteilles allégées de 800 grammes seront commercialisées dès 2025 pour sa cuvée «Telmont Réserve Brut».

champagne-telmont.com