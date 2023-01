Depuis que Miu Miu a fait défiler des mannequins en chaussons satinés et chaussettes en tricot l’an dernier, les vêtements inspirés du ballet – le «balletcore», selon TikTok – brillent de plus belle. Cette tendance se poursuit en 2023. Des maisons comme Loewe, MM6, Sunnei et Balenciaga proposent toutes des ballerines dans leur collection de printemps. Chez Tod’s, la chaussure de danse est soulignée par la semelle Gommino, signature de la marque italienne.